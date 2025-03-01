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Массированный обстрел Харькова: фото и видео с мест ударов БпЛА

Происшествия 06:44   01.03.2025
Виктория Яковенко
Массированный обстрел Харькова: фото и видео с мест ударов БпЛА Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

По меньшей мере, девять попаданий вражеских беспилотников зафиксировали в Харькове. Предварительно, для ночной атаки россияне использовали БпЛА типа «Шахед» и «Герань».

Как сообщил пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, под ударами оказались Новобаварский, Киевский и Шевченковский районы города. Известно о семи пострадавших.

«Среди них один ребенок, это мальчик 6 лет, у него не угрожающие жизни ранения и острая реакция на стресс. Среди всех других травмированных — пять женщин и один мужчина. Среди всех травмированных у четырех – острая реакция на стресс, у других не угрожающие жизни ранения тела и взрывные травмы», – рассказали правоохранители.

В Шевченковском районе – два попадания в разных локациях возле многоэтажек. Там повреждены фасады этих домов и выбиты сотни окон. Также в этом районе «прилет» возле одной из крупных больниц, там эвакуированы десятки пациентов.

«Также в этом районе было попадание по частному жилому дому. В Киевском районе — попадание по не работающему офисное здание и АЗС. В Новобаварском районе — попадание в одноэтажное здание», — сообщили в прокуратуре.

Следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 438 УКУ.

Видео: Харьковская областная прокуратура

По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, в результате ударов в городе возникло четыре очага пожаров.

«Один из беспилотников попал в трехэтажное здание медучреждения, вызвав пожар на крыше. Совместными усилиями спасателей, полиции, медиков и волонтеров эвакуированы 64 человека, в том числе 56 пациентов и ребенок», — информируют спасатели.

удар по Харькову
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
удар по Харькову
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
удар по Харькову
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
удар по Харькову
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Видео: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Напомним, с 23:00 в Харькове раздавались взрывы — армия РФ атаковала БпЛА. Удары зафиксировали в трех районах города — Шевченковском, Киевском и Новобаварском. Попадания — возле многоэтажных жилых домов, в коммерческую недвижимость, и возле одной из крупных больниц. Также повреждена АЗС, информировали в Харьковской областной прокуратуре. Известно о семерых пострадавших, сообщил мэр Игорь Терехов.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 марта 2025 в 06:44;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По меньшей мере, девять попаданий вражеских беспилотников зафиксировали в Харькове. Предварительно, для ночной атаки россияне использовали БпЛА типа «Шахед» и «Герань».".