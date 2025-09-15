Ще один підземний виш у Харкові: у безпечних просторах вчаться студенти ХАІ 📹

Слідом за підземними школами безпечні простори продовжують з’являтися у харківських вищих навчальних закладах. Майже 1,5 тисячі квадратних метрів таких приміщень облаштували у Національному аерокосмічному університеті “Харківський авіаційний інститут”. З 1 вересня у них навчаються 15% студентів вишу, й надалі цей показник хочуть підняти до 35-40%. Який вигляд мають безпечні авдиторії та що кажуть студенти – у репортажі МГ “Об’єктив”.

Гліб Степанов, першокурсник Національного аерокосмічного університету «ХАІ»

Ти бачиш, як воно літає, це здорова махина. Вона швидко літає, вона маневрова. Я здивувався, як це. Я хочу цього навчитися.

Авіація захопила Гліба декілька років тому, коли він ще малим хлопцем двічі відвідав шоу літаків у Коротичі. Він зрозумів – ким стане.

Гліб Степанов, першокурсник Національного аерокосмічного університету «ХАІ»

Інженер. Повітряних суден або ракет. Усе, що літає, то я конструюю. Я хочу побудувати літак, внести своє ім’я в історію літакобудування. Це ж майбутнє наше.

Шлях до мрії почався. Гліб та його нові товариші – перші першокурсники ХАІ від початку повномасштабної війни, які розпочали навчання не виключно онлайн, а в комбінованому форматі.

Катерина Майорова, завідувачка кафедри технології виробництва літальних апаратів

У цьому екземплярі у нас одне крило, яке складається з правої та лівої консолей. І вони стикуються всередині фюзеляжу за рахунок центроплану.

Пані Катерина провела вже дві лекції. В авдиторії самі харків’яни.

Катерина Майорова, завідувачка кафедри технології виробництва літальних апаратів

Дуже класно, тому що це живе спілкування. Ти бачиш їхні очі, ти розумієш, чи розуміють вони тебе, коли ти про щось говориш.



Студенти ж з інших міст доєднуються онлайн.

Катерина Майорова, завідувачка кафедри технології виробництва літальних апаратів

Дуже в нас багато киян, Кривий Ріг, Запоріжжя, Дніпро, Кропивницький. Підключалися студенти. Вивчаємо повністю всі технології виробництва літальних апаратів, які є і стандартні, і ті сучасні, які зараз є, і їхню комбінацію, мікс, взагалі все. Зараз вони працюють, Запоріжжя – Мотор-Січ. Вони працюють на Антонові. Будуть працювати на будь-яких машинобудівних підприємствах. Як авіаційна, військова, суднобудування, це ті ж самі машини. Тобто якщо ти опанував авіацію, можна працювати будь-де.



Усі безпечні простори для навчання, а їх у ХАІ створили майже 1,5 тисячі квадратних метрів, облаштовували поетапно із січня 2024 року. Усього було шість черг. Навчальний процес стартував в усіх одночасно:

Олексій Литвинов, в. о. ректора Національного аерокосмічного університету «ХАІ»

З 1 вересня 2025 року.

Ректор пояснює: знадобився час для отримання дозволів, зокрема від ДСНС.

Олексій Литвинов, в. о. ректора Національного аерокосмічного університету «ХАІ»

Ми в реалізації цих проєктів могли розраховувати лише на власні ресурси, на власні кошти. Бо в нас в університеті є свій експлуатаційно-технічний підрозділ, тобто будівельники, сантехніки і всі інші представники робітничих професій, які самі здатні виконувати ці роботи. Фінансово нам не допомагали. Нам окремі наші друзі, товариші, наші партнери допомагали безпосередньо необхідними матеріалами, цементом, піском, плиткою. І, звичайно, нам допомагали випускники Національного аерокосмічного університету.



Найбільше пишається ректор простором у літакобудівному корпусі, який облаштували останнім. Адже систему вентиляції тут вперше змонтували власноруч. А до великого ремонту, на початку повномасштабної, ці приміщення слугували укриттям для 1200 місцевих.

Дмитро Крицький, декан факультету літакобудування

Фактично ці приміщення були, ось ця частина була зроблена за три місяці. Щоб влітку ми це все зробили й почати цей навчальний семестр вже у змішаному форматі. Більшість дітей приходить сюди займатися – це наші харків’яни або дітки з області, або внутрішньо переміщені особи, вони проживають у гуртожитку і приходять до нас займатися. Ми можемо здобувачів заселяти тільки в тих гуртожитках, в яких є хоча б найпростіше укриття. Зараз фактично для таких умов ми підготували два гуртожитки й можемо їх заселяти здобувачами.



А це приміщення, які облаштували раніше.

Елеонора Дармофал, директорка центру якості освіти, ліцензування та акредитації

Це -1 поверх. Як ви бачите, вони замикаються на дуже потужні металеві двері, і тут можна спокійно знаходитись під час будь-яких атак.

Алла Прилуцька, завідувачка кафедри документознавства та інформаційної діяльності

Це освітня програма “Міжнародна документація та інформація”. Тому що сьогодні дуже важливі міжнародні зв’язки і нашого аерокосмічного університету, і нашої аерокосмічної галузі. Оце перший курс, перша група. І я сподіваюся, що не буде як з нашим четвертим курсом, де студенти не бачили один одного від початку навчання. А у цих все буде вже добре.



А у сусідній авдиторії займаються майбутні програмісти.

Катерина Ляшенко, першокурсниця Національного аерокосмічного університету «ХАІ»

Взагалі я мріяла стати поліцейською, але зрозуміла, що перспективніше буде, мабуть, працювати в IT-сфері, ніж поліцейською. Я очікувала, що буде доволі складно, особливо складно з математикою, але викладачі з математики дуже чудово пояснюють. Мені подобається.

Вже зараз вдалося організувати навчальний процес під землею для 15% студентів ХАІ.

Олексій Литвинов, в. о. ректора Національного аерокосмічного університету «ХАІ»

1,5 тисячі квадратних метрів, розраховано це приблизно на 400-500 здобувачів освіти. Це враховуючи студентів, магістрів, аспірантів і наших викладачів. Ми врешті-решт хочемо вийти десь на 35-40% студентів, які будуть мати можливість займатися в очному форматі. Принаймні на практичних і лабораторних заняттях. Ми поступово будемо протягом жовтня, листопада і до початку нового року, ми охопимо, хочемо вийти на такі цифри.



Цьогоріч університет набрав понад 800 першокурсників. Це на рівні минулого року.

Олексій Литвинов, в. о. ректора Національного аерокосмічного університету «ХАІ»

Найбільший попит мають, як і в цілому по країні такі спеціальності, як менеджмент, економіка, правоохоронна діяльність, проєктування і конструкція літальних апаратів, системи управління літальними апаратами. Попри ті титанічні зусилля, які ми докладали для реклами цих спеціальностей, не мають величезний попит саме наші профільні спеціальності, системоутворюючі для нашого університету, це двигунобудування і ракетно-космічна тематика.

Добрати контрактників на ці та інші спеціальності сподіваються в межах другої хвилі вступної кампанії.



Володимир Степаненко, відповідальний секретар приймальної комісії

Друга хвиля вступної кампанії для здобуття освітнього ступеня магістр починається 29 вересня і триватиме до 18 жовтня. 19 вересня ми закінчуємо прийом заяв для здобуття освітнього ступеня бакалавр. А далі будуть проходити зарахування. І бакалаври будуть починати навчатися у вересні. І будуть зараховані у ті самі групи, де зараз навчаються першачки. Друга хвиля – тільки контрактна форма навчання. І для бакалаврів, і для магістрів. Але друга хвиля контрактної форми навчання дає змогу отримати гранти від держави. Якщо вони складуть НМТ з двох предметів на 150 та вище. А також є гранти від нашої асоціації випускників ХАІ.

Студенти, які розпочали комбіноване навчання, мають зустріч із ректором. Одне з перших питань: коли відновиться виключно очний формат?

Олексій Литвинов, в.о. ректора Національного аерокосмічного університету «ХАІ»

Дуже добре знаєте, скільки наш університет потерпав. Дуже пишаюся тим, що на сьогодні, гуляючи по території, ви не побачите тих страшних наслідків ворожих обстрілів, які були. Якщо безпекова ситуація нам дозволить, ми до цього питання, до повного очного формату, повернемося десь з січня 2026 року.

