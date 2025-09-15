Еще один подземный вуз в Харькове: в укрытиях учатся студенты ХАИ (видео)

Вслед за подземными школами безопасные пространства продолжают появляться в харьковских высших учебных заведениях. Почти 1,5 тысячи квадратных метров таких помещений обустроили в Национальном аэрокосмическом университете «Харьковский авиационный институт». С 1 сентября в них обучаются 15% студентов вуза, в дальнейшем этот показатель хотят поднять до 35-40%. Как выглядят безопасные аудитории и что говорят студенты — в репортаже МГ «Объектив».

Глеб Степанов, первокурсник Национального аэрокосмического университета «ХАИ»

Ты видишь, как он летает, это здоровая махина. Он быстро летает, он манёвренный. Я удивился, как это. Я хочу этому научиться.

Авиация увлекла Глеба несколько лет назад, когда он еще маленьким мальчиком дважды посетил шоу самолетов в Коротиче. Он понял — кем станет.

Глеб Степанов, первокурсник Национального аэрокосмического университета «ХАИ»

Инженер. Воздушных судов или ракет. Все, что летает, я конструирую. Я хочу построить самолет, внести свое имя в историю самолетостроения. Это же наше будущее.

Путь к мечте начался. Глеб и его новые товарищи — первые первокурсники ХАИ с начала полномасштабной войны, которые начали обучение не исключительно онлайн, а в комбинированном формате.

Екатерина Майорова, заведующая кафедрой технологии производства летательных аппаратов

В этом экземпляре у нас одно крыло, которое состоит из правой и левой консолей. И они соединяются внутри фюзеляжа за счет центроплана.

Екатерина провела уже две лекции. В аудитории только харьковчане.

Екатерина Майорова, заведующая кафедрой технологии производства летательных аппаратов

Очень классно, потому что это живое общение. Ты видишь их глаза, ты понимаешь, понимают ли они тебя, когда ты о чем-то говоришь.

Студенты из других городов присоединяются онлайн.

Екатерина Майорова, заведующая кафедрой технологии производства летательных аппаратов

У нас очень много киевлян, Кривой Рог, Запорожье, Днепр, Кропивницкий. Подключались студенты. Изучаем полностью все технологии производства летательных аппаратов, которые есть. И стандартные, и те современные, которые есть сейчас, и их комбинацию, микс. Вообще все. Сейчас они работают, Запорожье — Мотор-Сич. Они работают на Антонове. Будут работать на любых машиностроительных предприятиях. Авиационные, военные, судостроительные, это те же самые машины. То есть если ты освоил авиацию, можно работать где угодно.

Все безопасные пространства для обучения, а их в ХАИ создали почти 1,5 тысячи квадратных метров, обустраивали поэтапно с января 2024 года. Всего было шесть очередей. Учебный процесс стартовал во всех одновременно:

Алексей Литвинов, и. о. ректора Национального аэрокосмического университета «ХАИ»

С 1 сентября 2025 года.

Ректор объясняет: понадобилось время для получения разрешений, в частности от ГСЧС.

Алексей Литвинов, и. о. ректора Национального аэрокосмического университета «ХАИ»

Мы в реализации этих проектов могли рассчитывать только на собственные ресурсы, на собственные средства. Потому что у нас в университете есть свое эксплуатационно-техническое подразделение, то есть строители, сантехники и все другие представители рабочих профессий, которые сами способны выполнять эти работы. Финансово нам не помогали. Нам отдельные наши друзья, товарищи, наши партнеры помогали непосредственно необходимыми материалами, цементом, песком, плиткой. И, конечно, нам помогали выпускники Национального аэрокосмического университета.

Больше всего ректор гордится пространством в самолетостроительном корпусе, который обустроили последним. Ведь систему вентиляции здесь впервые смонтировали своими руками. А до большого ремонта, в начале полномасштабной войны, эти помещения служили укрытием для 1200 местных жителей.

Дмитрий Крицкий, декан факультета самолетостроения

Фактически эти помещения были, вот эта часть была сделана за три месяца. Чтобы летом мы все это сделали и начали этот учебный семестр уже в смешанном формате. Большинство детей приходит сюда заниматься — это наши харьковчане или дети из области, или внутренне перемещенные лица, они проживают в общежитии и приходят к нам заниматься. Мы можем заселять абитуриентов только в те общежития, в которых есть хотя бы самое простое укрытие. Сейчас фактически для таких условий мы подготовили два общежития и можем их заселять абитуриентами.

А это помещения, которые обустроили ранее.

Элеонора Дармофал, директор центра качества образования, лицензирования и аккредитации

Это -1 этаж. Как вы видите, они запираются на очень мощные металлические двери. Здесь можно спокойно находиться во время любых атак.

Алла Прилуцкая, заведующая кафедрой документоведения и информационной деятельности

Это образовательная программа «Международная документация и информация». Потому что сегодня очень важны международные связи и нашего аэрокосмического университета, и нашей аэрокосмической отрасли. Это первый курс, первая группа. И я надеюсь, что не будет как с нашим четвертым курсом, где студенты не видели друг друга с начала обучения. А у этих все будет уже хорошо.

А в соседней аудитории занимаются будущие программисты.

Екатерина Ляшенко, первокурсница Национального аэрокосмического университета «ХАИ»

Вообще я мечтала стать полицейской, но поняла, что перспективнее будет, наверное, работать в IT-сфере, чем полицейской. Я ожидала, что будет довольно сложно, особенно сложно с математикой, но преподаватели по математике очень хорошо объясняют. Мне нравится.

Уже сейчас удалось организовать учебный процесс под землей для 15% студентов ХАИ.

Алексей Литвинов, и. о. ректора Национального аэрокосмического университета «ХАИ»

1,5 тысячи квадратных метров, рассчитано это примерно на 400-500 соискателей образования. Это учитывая студентов, магистров, аспирантов и наших преподавателей. Мы в конечном итоге хотим выйти где-то на 35-40% студентов, которые будут иметь возможность заниматься в очном формате. По крайней мере на практических и лабораторных занятиях. Мы постепенно будем в течение октября, ноября и до начала нового года, мы охватим, хотим выйти на такие цифры.

В этом году университет набрал более 800 первокурсников. Это на уровне прошлого года.

Алексей Литвинов, и. о. ректора Национального аэрокосмического университета «ХАИ»

Наибольшим спросом пользуются, как и в целом по стране, такие специальности, как менеджмент, экономика, правоохранительная деятельность, проектирование и конструкция летательных аппаратов, системы управления летательными аппаратами. Несмотря на титанические усилия, которые мы прилагали для рекламы этих специальностей, огромным спросом пользуются именно наши профильные специальности, системообразующие для нашего университета, это двигателестроение и ракетно-космическая тематика.

Добрать контрактников на эти и другие специальности надеются в рамках второй волны вступительной кампании.

Владимир Степаненко, ответственный секретарь приемной комиссии

Вторая волна вступительной кампании для получения образовательной степени магистр начинается 29 сентября и продлится до 18 октября. 19 сентября мы заканчиваем прием заявлений для получения образовательной степени бакалавр. А дальше будут проходить зачисления. И бакалавры начнут учиться в сентябре. И будут зачислены в те же группы, где сейчас учатся первокурсники. Вторая волна — только контрактная форма обучения. И для бакалавров, и для магистров. Но вторая волна контрактной формы обучения дает возможность получить гранты от государства. Если они сдадут НМТ по двум предметам на 150 и выше. А также есть гранты от нашей ассоциации выпускников ХАИ.

Студенты, которые начали комбинированное обучение, встречаются с ректором. Один из первых вопросов: когда возобновится исключительно очный формат?

Алексей Литвинов, и. о. ректора Национального аэрокосмического университета «ХАИ»

Вы очень хорошо знаете, насколько наш университет пострадал. Я очень горжусь тем, что сегодня, гуляя по территории, вы не увидите тех страшных последствий вражеских обстрелов, которые были. Если ситуация с безопасностью нам позволит, мы к этому вопросу, к полному очному формату, вернемся где-то с января 2026 года.