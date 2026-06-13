«Обчистил» дом, воровал мобильные телефоны в Харькове: подозреваемого нашли
Правоохранители разоблачили в Харькове мужчину, который, по данным следствия, совершил ряд преступлений в городе.
В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что фигурант проник в частный дом и похитил вещи владелицы, чем нанес ей материальный ущерб.
«Кроме того, в течение апреля мужчина совершил ряд мошеннических действий по одинаковой схеме. Под предлогом необходимости совершить телефонный звонок просил у граждан мобильные телефоны, после чего исчезал с ними и распоряжался похищенным имуществом по своему усмотрению», — установили в полиции.
Копы подсчитали, что общая сумма ущерба составляет более 68 тысяч гривен.
Мужчине сообщили о подозрении по двум статьям: кража и мошенничество. Ему готовятся избрать меру пресечения. Если вину докажут, фигуранту грозит до 8 лет тюрьмы.
Напомним, ранее полиция сообщала о мошеннической схеме, которую провернул в одной из больниц Харькова 38-летний пациент. Он подружился с соседом по палате и стал регулярно просить его телефон. Когда же гаджет остался без присмотра, вошел в приложение банка и перевел средства на свой счет.
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- • Дата публикации материала: 13 июня 2026 в 14:48;