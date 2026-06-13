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«Обчистил» дом, воровал мобильные телефоны в Харькове: подозреваемого нашли

Общество 14:48   13.06.2026
Виктория Яковенко
«Обчистил» дом, воровал мобильные телефоны в Харькове: подозреваемого нашли Фото: Нацполиция

Правоохранители разоблачили в Харькове мужчину, который, по данным следствия, совершил ряд преступлений в городе.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что фигурант проник в частный дом и похитил вещи владелицы, чем нанес ей материальный ущерб.

«Кроме того, в течение апреля мужчина совершил ряд мошеннических действий по одинаковой схеме. Под предлогом необходимости совершить телефонный звонок просил у граждан мобильные телефоны, после чего исчезал с ними и распоряжался похищенным имуществом по своему усмотрению», — установили в полиции.

Копы подсчитали, что общая сумма ущерба составляет более 68 тысяч гривен.

Мужчине сообщили о подозрении по двум статьям: кража и мошенничество. Ему готовятся избрать меру пресечения. Если вину докажут, фигуранту грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, ранее полиция сообщала о мошеннической схеме, которую провернул в одной из больниц Харькова 38-летний пациент. Он подружился с соседом по палате и стал регулярно просить его телефон. Когда же гаджет остался без присмотра, вошел в приложение банка и перевел средства на свой счет.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 июня 2026 в 14:48;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили в Харькове мужчину, который, по данным следствия, совершил ряд преступлений в городе.".