Мужчина в Харькове срезал кабели в подвале дома и сдал на металлолом – НПУ

52-летнего мужчину в Харькове подозревают в краже.

В ГУ Нацполиции Харьковской области сообщили, что информацию о преступлении в Немышлянском районе получили 11 марта.

«Правоохранители установили, что 52-летний мужчина, находясь возле жилого дома, заметил открытую дверь в подъезд. Воспользовавшись ситуацией, злоумышленник проник в подвал и вырезал кабели», — отметили в полиции.

Затем, добавляют копы, фигурант сдал похищенное в пункт приема металлолома, чем нанес телекоммуникационной компании ущерб на сумму более 8 тысяч гривен.

В полиции уточнили, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за подобное преступление и имел не снятую и не погашенную судимость.

Ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 185 (кража) УКУ. Санкция статьи предусматривает до восьми лет тюрьмы.

