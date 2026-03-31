Мужчина в Харькове срезал кабели в подвале дома и сдал на металлолом – НПУ
52-летнего мужчину в Харькове подозревают в краже.
В ГУ Нацполиции Харьковской области сообщили, что информацию о преступлении в Немышлянском районе получили 11 марта.
«Правоохранители установили, что 52-летний мужчина, находясь возле жилого дома, заметил открытую дверь в подъезд. Воспользовавшись ситуацией, злоумышленник проник в подвал и вырезал кабели», — отметили в полиции.
Затем, добавляют копы, фигурант сдал похищенное в пункт приема металлолома, чем нанес телекоммуникационной компании ущерб на сумму более 8 тысяч гривен.
В полиции уточнили, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за подобное преступление и имел не снятую и не погашенную судимость.
Ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 185 (кража) УКУ. Санкция статьи предусматривает до восьми лет тюрьмы.
Напомним, ранее полиция сообщала о мошеннической схеме, которую провернул в одной из больниц Харькова 38-летний пациент. Он подружился с соседом по палате и стал регулярно просить его телефон. Когда же гаджет остался без присмотра, вошел в приложение банка и перевел средства на свой счет.
Читайте также: Кража в магазине: у женщины вытащили телефон из кармана, кого подозревают
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Мужчина в Харькове срезал кабели в подвале дома и сдал на металлолом – НПУ», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 31 марта 2026 в 12:07;