Мужчина в Харькове срезал кабели в подвале дома и сдал на металлолом – НПУ

Общество 12:07   31.03.2026
Виктория Яковенко
Мужчина в Харькове срезал кабели в подвале дома и сдал на металлолом – НПУ Фото: ГУНП в Харьковской области

52-летнего мужчину в Харькове подозревают в краже.

В ГУ Нацполиции Харьковской области сообщили, что информацию о преступлении в Немышлянском районе получили 11 марта.

«Правоохранители установили, что 52-летний мужчина, находясь возле жилого дома, заметил открытую дверь в подъезд. Воспользовавшись ситуацией, злоумышленник проник в подвал и вырезал кабели», — отметили в полиции.

Затем, добавляют копы, фигурант сдал похищенное в пункт приема металлолома, чем нанес телекоммуникационной компании ущерб на сумму более 8 тысяч гривен.

В полиции уточнили, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за подобное преступление и имел не снятую и не погашенную судимость.

Ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 185 (кража) УКУ. Санкция статьи предусматривает до восьми лет тюрьмы.

Напомним, ранее полиция сообщала о мошеннической схеме, которую провернул в одной из больниц Харькова 38-летний пациент. Он подружился с соседом по палате и стал регулярно просить его телефон. Когда же гаджет остался без присмотра, вошел в приложение банка и перевел средства на свой счет.

Читайте также: Кража в магазине: у женщины вытащили телефон из кармана, кого подозревают

Автор: Виктория Яковенко
Сегодня 31 марта 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 31 марта 2026: какой праздник и день в истории
31.03.2026, 06:00
Новости Харькова — главное 31 марта: бои, удар по Чугуеву
Новости Харькова — главное 31 марта: бои, удар по Чугуеву
31.03.2026, 12:20
Харьковский зоопарк меняет часы работы: когда можно будет гулять
Харьковский зоопарк меняет часы работы: когда можно будет гулять
31.03.2026, 09:35
45 миллионов евро – на теплоснабжение и энергетический остров в Харькове
45 миллионов евро – на теплоснабжение и энергетический остров в Харькове
30.03.2026, 19:55
Двое пострадавших, россияне били БпЛА – Синегубов о сутках в области
Двое пострадавших, россияне били БпЛА – Синегубов о сутках в области
31.03.2026, 08:50
РФ ударила по Чугуеву: среди пострадавших – копы, пропал свет
РФ ударила по Чугуеву: среди пострадавших – копы, пропал свет
31.03.2026, 12:17

Новости по теме:

24.11.2023
Рецидивист в Харькове наворовал кабеля на 100 тысяч гривен (фото)
07.09.2023
В Харькове отремонтировали кабель, питающий операционные института имени Малой
21.07.2023
Роутер за 41 тысячу грн. Как в школах Харькова наживаются на ремонте укрытий
01.05.2023
В Харькове обесточили кислородную подстанцию “инфекционки”: что с пациентами
04.03.2023
В Харькове женщина вырезала силовой кабель в подвале многоэтажки


  • • Дата публикации материала: 31 марта 2026 в 12:07;

