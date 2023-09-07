В Харькове отремонтировали кабель, питающий операционные института имени Малой

Специалисты АО «Харьковоблэнерго» оперативно отремонтировали кабельную линию резервного питания, которая обеспечивает постоянное и надежное электроснабжение Национального института терапии имени Л.Т. Малой, расположенной в Новобаварском районе Харькова.

Эта линия имеет особое значение, ведь питает корпус института, где расположены операционные, отметил руководитель Холодногорского района электрических сетей Сергей Помазан.

«Сложность работ заключалась в том, что поврежденный участок находился непосредственно на территории института. Там очень узкое место для габаритной техники, поэтому мы задействовали спецтехнику – маленький экскаватор», – отметил Сергей Помазан.

Он подчеркнул, что выполненный ремонт позволяет обеспечить бесперебойное электроснабжение медицинского учреждения в случае аварийных ситуаций.