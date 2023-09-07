Live
  • Чт 07.09.2023
    • Харків
  •   +18°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.29
    • 🟢

У Харкові відремонтували кабель, яка живить операційні інститут імені Малої

Суспільство 20:08   07.09.2023
Оксана Якушко
У Харкові відремонтували кабель, яка живить операційні інститут імені Малої

Фахівці АТ “Харківобленерго” оперативно відремонтували кабельну лінію резервного живлення, яка забезпечує стале та надійне електропостачання Національного інституту терапії імені Л.Т. Малої, розташованого у Новобаварському районі Харкова. 

Ця лінія має особливе значення, адже живить корпус інституту, де розміщені операційні, зазначив керівник Холодногірського району електричних мереж Сергій Помазан.

«Складність робіт полягала в тому, що пошкоджена ділянка знаходилася безпосередньо на території інституту. Там дуже вузьке місце для габаритної техніки, тому ми задіяли спецтехніку – маленький екскаватор», – зазначив Сергій Помазан.

Він підкреслив, що виконаний ремонт дозволяє забезпечити безперебійне електропостачання медичного закладу у разі аварійних ситуацій.

Читайте також: У Харкові ремонтують обласну дитячу лікарню, яку 4 рази обстріляли росіяни

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Харків лідирує за кількістю виплат за програмою «єВідновлення»
Харків лідирує за кількістю виплат за програмою «єВідновлення»
07.09.2023, 20:51
У Харкові відремонтували кабель, яка живить операційні інститут імені Малої
У Харкові відремонтували кабель, яка живить операційні інститут імені Малої
07.09.2023, 20:08
«Тепломережі» завершують підготовку до зими у Новобаварському районі Харкова
«Тепломережі» завершують підготовку до зими у Новобаварському районі Харкова
07.09.2023, 19:44
17 багатоквартирних будинків відремонтують в місті під Харковом до зими
17 багатоквартирних будинків відремонтують в місті під Харковом до зими
07.09.2023, 18:36
Мешканців Харківщини попереджають про вибухи
Мешканців Харківщини попереджають про вибухи
07.09.2023, 15:14
«Обстріли з ранку до вечора»: з Куп’янщини вивезли понад 800 жителів (відео)
«Обстріли з ранку до вечора»: з Куп’янщини вивезли понад 800 жителів (відео)
07.09.2023, 13:57

Новини за темою:

20:08
У Харкові відремонтували кабель, яка живить операційні інститут імені Малої
19:44
«Тепломережі» завершують підготовку до зими у Новобаварському районі Харкова
18:36
17 багатоквартирних будинків відремонтують в місті під Харковом до зими
17:46
У районі авторинку «Лоск» в Харкові усувають аварію на водоводі
16:40
Водій вантажівки, яка підірвалася вранці на Харківщині, помер у лікарні

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У Харкові відремонтували кабель, яка живить операційні інститут імені Малої»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 7 Вересня 2023 в 20:08;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фахівці АТ “Харківобленерго” оперативно відремонтували кабельну лінію резервного живлення, яка забезпечує стале та надійне електропостачання Національного інституту терапії імені Л.Т. Малої, розташованого у Новобаварському районі Харкова. ".