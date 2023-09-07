У Харкові відремонтували кабель, яка живить операційні інститут імені Малої
Фахівці АТ “Харківобленерго” оперативно відремонтували кабельну лінію резервного живлення, яка забезпечує стале та надійне електропостачання Національного інституту терапії імені Л.Т. Малої, розташованого у Новобаварському районі Харкова.
Ця лінія має особливе значення, адже живить корпус інституту, де розміщені операційні, зазначив керівник Холодногірського району електричних мереж Сергій Помазан.
«Складність робіт полягала в тому, що пошкоджена ділянка знаходилася безпосередньо на території інституту. Там дуже вузьке місце для габаритної техніки, тому ми задіяли спецтехніку – маленький екскаватор», – зазначив Сергій Помазан.
Він підкреслив, що виконаний ремонт дозволяє забезпечити безперебійне електропостачання медичного закладу у разі аварійних ситуацій.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Вересня 2023 в 20:08;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фахівці АТ “Харківобленерго” оперативно відремонтували кабельну лінію резервного живлення, яка забезпечує стале та надійне електропостачання Національного інституту терапії імені Л.Т. Малої, розташованого у Новобаварському районі Харкова. ".