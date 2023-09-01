У Харкові ремонтують обласну дитячу лікарню, яку 4 рази обстріляли росіяни

Ремонтувати Харківську обласну дитячу лікарню почали у серпні цього року, повідомила ХОВА.

«Протягом 2022 року було чотири прильоти по дитячій лікарні, що призвело до значних пошкоджень. У лікарні були пошкоджені 560 вікон та 95 дверей, дахи кількох корпусів », – розповів директор КНП ХОР «Обласна дитяча клінічна лікарня» Георгій Муратов.

Росіяни обстріляли медзаклад ще в перший день вторгнення, також були влучання 1 березня, 7 квітня та 28 серпня.

«24 лютого ми о 8 годині ранку вже були на роботі. У нас є підвальне приміщення, яке ми пристосували до тих умов, в яких можуть знаходитися пацієнти. Наші лікарі під час обстрілів залишалися з дітьми і буквально своїми тілами закривали дітей, коли розліталося скло від вікон. І жодна дитина не постраждала», – розповідає заступниця гендиректора лікарні з медичної частини Тетяна Халтуріна.

Зараз лікарня має 550 ліжок, загальна кількість пацієнтів, які перебувають – близько 350 пацієнтів щоденно, каже Муратов.

Наразі будівельники відновлюють дахи трьох корпусів медзакладу, які зазнали пошкоджень від уламків ворожих боєприпасів. На покрівлі харчоблока зробили стяжку, робітники готують поверхню під укладання ПВХ мембрани.

«Зараз робимо на вхідній групі демонтаж старого покриття, яке пошкоджене внаслідок обстрілу. Будемо встановлювати приблизно 380 вікон. Встановленням решти вікон займалися благодійники. Також виконаємо благоустрій території», – каже директор генпідрядної організації Роман Мовчан.

«Відновлення проходить коштом Фонду ліквідації наслідків збройної агресії за співфінансування з обласного бюджету. Після обстрілів проводимо капітальний ремонт», – прокоментував заступник начальника Харківської ОВА Михайло Харнам.

Загальна кошторисна вартість робіт становить близько 33 мільйони гривень.