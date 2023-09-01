В Харькове ремонтируют детскую больницу, которую 4 раза обстреляли россияне

Ремонт Харьковской областной детской больницы начали в августе этого года, сообщила ХОВА.

«В течение 2022 года было четыре прилета по детской больнице, что привело к значительным разрушениям. В больнице были повреждены 560 окон и 95 дверей, крыши нескольких корпусов», – рассказал директор КНП ХОР «Областная детская клиническая больница» Георгий Муратов.

Россияне обстреляли медучреждение в первый день вторжения, также были попадания 1 марта, 7 апреля и 28 августа.

«24 февраля мы в 8 часов утра уже были на работе. У нас есть подвальное помещение, которое мы приспособили к условиям, в которых могут находиться пациенты. Наши врачи при обстреле оставались с детьми и буквально своими телами закрывали их, когда разлеталось стекло от окон. И ни один ребенок не пострадал», — рассказывает заместитель гендиректора больницы по медицинской части Татьяна Халтурина.

Сейчас больница имеет 550 коек, общее количество находящихся – около 350 пациентов ежедневно, говорит Муратов.

Сейчас строители восстанавливают крыши трех корпусов медучреждения, которые получили повреждения от обломков вражеских боеприпасов. На кровле пищеблока сделали стяжку, рабочие подготавливают поверхность под укладку ПВХ мембраны.

«Сейчас производим на входной группе демонтаж старого покрытия, поврежденного в результате обстрела. Будем устанавливать около 380 окон. Установкой остальных окон занимались благотворители. Также выполним благоустройство территории», – говорит директор генподрядной организации Роман Мовчан.

«Восстановление проходит на средства Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии за софинансирование из областного бюджета. После обстрелов производим капитальный ремонт», – прокомментировал заместитель начальника Харьковской ОВА Михаил Харнам.

Общая сметная стоимость работ составляет около 33 миллионов гривен.

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