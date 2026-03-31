Чоловік у Харкові зрізав кабелі в підвалі будинку й здав на металобрухт – НПУ
52-річного чоловіка у Харкові підозрюють у крадіжці.
У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що інформацію про злочин в Немишлянському районі отримали 11 березня.
«Правоохоронці встановили, що 52-річний чоловік, перебуваючи біля житлового будинку, помітив відчинені двері до під’їзду. Скориставшись ситуацією, зловмисник проник до підвалу та вирізав кабелі», – зазначили у поліції.
Потім, додають копи, фігурант здав викрадене до пункту прийому металобрухту, чим завдав телекомунікаційній компанії збитків на суму понад 8 тисяч гривень.
У поліції уточнили, що чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності за подібний злочин та мав не зняту і не погашену судимість.
Йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) ККУ. Санкція статті передбачає до восьми років тюрми.
Нагадаємо, раніше поліція повідомляла про шахрайську схему, яку провернув в одній із лікарень Харкова 38-річний пацієнт. Він потоваришував із сусідом по палаті та почав регулярно просити його телефон. Коли ж гаджет залишився без нагляду, увійшов у додаток банку та переказав кошти на свій рахунок.
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: кабель, кража, новини Харкова, подвал, поліція;
- • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2026 в 12:07;