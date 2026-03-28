Крадіжка в магазині: у жінки витягли телефон із кишені, кого підозрюють

Події 13:14   28.03.2026
Оксана Горун
У Харкові поліція затримала 31-річну жінку. Вважають, що вона витягла телефон у покупниці в одному з магазинів у Немишлянському районі.

“Поліцейські теритопіального підрозділу спільно з оперативниками Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області встановили, що 31-річна жінка, перебуваючи в одному з магазинів, скористалася неуважністю відвідувачки. Потерпіла розмовляла по мобільному телефону та, завершивши розмову, поклала його до кишені. Зловмисниця підійшла ближче та витягнула телефон із відкритої кишені”, – поінформували у відділі комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Поліціянти оцінили збитки у понад 67 тис. грн. Громадянці повідомили про підозру в крадіжці. За телефон вона може сісти на вісім років.

Раніше поліція повідомляла про шахрайську схему, яку провернув в одній із лікарень Харкова 38-річний пацієнт. Він потоваришував із сусідом по палаті та почав регулярно просити його телефон. Коли ж гаджет залишився без нагляду, увійшов у додаток банку та переказав кошти на свій рахунок.

