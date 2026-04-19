Чоловік, що зберігав боєприпаси, “погорів” через крадіжку на Харківщині

На Чугуївщині незаконне зберігання набоїв допомогло поліцейським розкрити крадіжку, повідомляє Нацполіція.

На викрадача або поціновувача зброї правоохоронці натрапили випадково. Наприкінці березня зловмисник заліз на територію приватного подвір’я у селищі Кочеток і викрав звідти портативну акустичну колонку з мікрофонами, каністру з пальним, а також гроші з автівки. Загальна сума збитків склала близько 8 тисяч гривень. Власниця повідомила про крадіжку з приватного будинку поліціянтам.

Під час відпрацювання території копи на одній із зупинок громадського транспорту зупинили чоловіка, який порушував вимоги комендантської години.

Під час перевірки у нього виявили понад 100 патронів калібру 5,45 мм до автоматичної зброї – усі вони були бойовими та придатними до використання.

Надалі поліціянти встановили, що цей чоловік причетний вчинення крадіжки. З’ясувалося, що 29-річний місцевий житель раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у крадіжці та у незаконному зберіганні зброї.

За ці злочини чоловік може сісти за ґрати на 8 років.