Live

Чоловік, що зберігав боєприпаси, “погорів” через крадіжку на Харківщині

Події 12:29   19.04.2026
Оксана Якушко
На Чугуївщині незаконне зберігання набоїв допомогло  поліцейським розкрити крадіжку, повідомляє Нацполіція.

На викрадача або поціновувача зброї правоохоронці натрапили випадково. Наприкінці березня зловмисник заліз на територію приватного подвір’я у селищі Кочеток і викрав звідти портативну акустичну колонку з мікрофонами, каністру з пальним, а також гроші з автівки. Загальна сума збитків склала близько 8 тисяч гривень. Власниця повідомила про крадіжку з приватного будинку поліціянтам.

Під час відпрацювання території копи на одній із зупинок громадського транспорту зупинили чоловіка, який порушував вимоги комендантської години.

Під час перевірки у нього виявили понад 100 патронів калібру 5,45 мм до автоматичної зброї – усі вони були бойовими та придатними до використання.

Надалі поліціянти встановили, що цей чоловік причетний вчинення крадіжки. З’ясувалося, що 29-річний місцевий житель раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у крадіжці та у незаконному зберіганні зброї.

За ці злочини чоловік може сісти за ґрати на 8 років.

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Чоловік, що зберігав боєприпаси, “погорів” через крадіжку на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Квітня 2026 в 12:29;

