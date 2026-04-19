Мужчина, хранивший боеприпасы, «погорел» после кражи на Харьковщине
На Чугуевщине незаконное хранение патронов помогло полицейским раскрыть кражу, сообщает Нацполиция.
На похитителя оружия правоохранители наткнулись случайно. В конце марта злоумышленник залез на территорию частного подворья в поселке Кочеток и украл оттуда портативную акустическую колонку с микрофонами, канистру с горючим, а также деньги из автомобиля. Общая сумма ущерба составила около 8 тысяч гривен. Владелица сообщила о краже из частного дома полицейским.
При отработке территории копы на одной из остановок общественного транспорта остановили мужчину, который нарушал комендантский час.
Во время проверки у него обнаружили более 100 патронов калибра 5,45 мм к автомату – все они были боевыми и пригодными к использованию.
В дальнейшем полицейские установили, что этот же мужчина причастен к краже. Выяснилось, что 29-летний местный житель ранее уже привлекался к уголовной ответственности.
Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в краже и незаконном хранении оружия. За эти преступления мужчина может сесть за решетку на 8 лет.
Читайте также: Погибший и пятеро пострадавших: как прошли сутки в Харькове и области
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: боеприпасы, кража, Нацполиция, незаконное хранение оружия, патроны;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Мужчина, хранивший боеприпасы, «погорел» после кражи на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 19 апреля 2026 в 12:29;