Мужчина, хранивший боеприпасы, «погорел» после кражи на Харьковщине

На Чугуевщине незаконное хранение патронов помогло полицейским раскрыть кражу, сообщает Нацполиция.

На похитителя оружия правоохранители наткнулись случайно. В конце марта злоумышленник залез на территорию частного подворья в поселке Кочеток и украл оттуда портативную акустическую колонку с микрофонами, канистру с горючим, а также деньги из автомобиля. Общая сумма ущерба составила около 8 тысяч гривен. Владелица сообщила о краже из частного дома полицейским.

При отработке территории копы на одной из остановок общественного транспорта остановили мужчину, который нарушал комендантский час.

Во время проверки у него обнаружили более 100 патронов калибра 5,45 мм к автомату – все они были боевыми и пригодными к использованию.

В дальнейшем полицейские установили, что этот же мужчина причастен к краже. Выяснилось, что 29-летний местный житель ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в краже и незаконном хранении оружия. За эти преступления мужчина может сесть за решетку на 8 лет.