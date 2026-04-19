Мужчина, хранивший боеприпасы, «погорел» после кражи на Харьковщине

Происшествия 12:29   19.04.2026
Оксана Якушко
На Чугуевщине незаконное хранение патронов помогло полицейским раскрыть кражу, сообщает Нацполиция.

На похитителя оружия правоохранители наткнулись случайно. В конце марта злоумышленник залез на территорию частного подворья в поселке Кочеток и украл оттуда портативную акустическую колонку с микрофонами, канистру с горючим, а также деньги из автомобиля. Общая сумма ущерба составила около 8 тысяч гривен. Владелица сообщила о краже из частного дома полицейским.

При отработке территории копы на одной из остановок общественного транспорта остановили мужчину, который нарушал комендантский час.

Во время проверки у него обнаружили более 100 патронов калибра 5,45 мм к автомату – все они были боевыми и пригодными к использованию.

В дальнейшем полицейские установили, что этот же мужчина причастен к краже. Выяснилось, что 29-летний местный житель ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в краже и незаконном хранении оружия. За эти преступления мужчина может сесть за решетку на 8 лет.

Читайте также: Погибший и пятеро пострадавших: как прошли сутки в Харькове и области

Популярно
Погибший и пятеро пострадавших: как прошли сутки в Харькове и области
Погибший и пятеро пострадавших: как прошли сутки в Харькове и области
19.04.2026, 09:17
Новости Харькова — главное за 19 апреля: фронт, пострадавшие, пожары
Новости Харькова — главное за 19 апреля: фронт, пострадавшие, пожары
19.04.2026, 12:57
Армия РФ застопорилась у Купянска и на севере Харьковщины: ISW пояснил, почему
Армия РФ застопорилась у Купянска и на севере Харьковщины: ISW пояснил, почему
19.04.2026, 10:49
Гражданские в плену, РФ терпит неудачи, террор Харькова – обзор фронта
Гражданские в плену, РФ терпит неудачи, террор Харькова – обзор фронта
18.04.2026, 20:17
Облачно и дождливо: прогноз погоды на 19 апреля
Облачно и дождливо: прогноз погоды на 19 апреля
18.04.2026, 21:40
Графики движения электричек изменились на Харьковщине – почему
Графики движения электричек изменились на Харьковщине – почему
19.04.2026, 12:52

Новости по теме:

08.12.2025
Иностранец пытался провезти в Харьков набор оружия – НГУ
31.08.2025
Нашел тротиловые шашки и решил сохранить: в Харькове к мужчине пришла полиция
07.08.2025
В Харьков хотели провезти 73 тыс патронов, 250 кг тротила, что еще: данные НГУ
16.06.2025
«Вишенка на торте»: мужчина пытался перевезти в Рогань четыре ФАБа – НГУ
09.06.2025
В Боровой жители нашли боеприпасы: их обезвредили саперы (фото, видео)


  • • Дата публикации материала: 19 апреля 2026 в 12:29;

