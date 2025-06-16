«Вишенка на торте»: мужчина пытался перевезти в Рогань четыре ФАБа – НГУ

События разворачивались 18 мая на блокпосте «Безлюдовка», уточнили в 5-ой Слобожанской бригаде “Скиф” НГУ.

Для проверки бойцы НГУ остановили авто Volkswagen Transporter 4. Во время проверки в багажнике авто нашла четыре российские авиабомбы ФАБ 8,5А, а также 40 боеприпасов УАБК-1.5-А

«А теперь, как говорится, вишенка на торте! Представьте наше удивление, когда кроме уже названного наши кинологи в той же машине обнаружили еще почти 150 самодельных фугасных и осколочных устройств, которые содержали в себе тротил, общий чистый вес которого составлял более 350 кг!» — констатирует факт начальник кинологической службы и добавляет, что по словам задержанного, он пытался перевезти весь этот арсенал в поселок Рогань на Харьковщине», – передают нацгвардейцы.

Военные передали водителя полицейским. Те в свою очередь завели уголовное дело и теперь вероятному правонарушителю грозит до семи лет тюрьмы.

Еще один похожий случай произошел уже 28 мая на блокпосте «Малая Даниловка». На этот раз бойцы остановили авто Volkswagen Transporter.

«При осмотре автомобиля гвардейцем со служебной собакой Биги в багажном отделе было обнаружено:

— 27 гранат различных типов,

— 6 запалов,

— один гранатомет,

— однозарядные подствольные гранатометы типа ГП 25 — 3 штуки,

— патроны родных калибров — 4063 штук,

— советский универсальный запал системы Е. Вицени и А. Беднякова, разработанный в 1941 году — 26 штук,

— самодельные взрывные устройства — 2 штуки,

— тротил — 1,5 кг», – уточнили в НГУ.

По словам водителя, он вез боеприпасы в Дергачи. В дальнейшем в ситуации разбирались копы, уточнили в НГУ.

Всего в течение мая 2025 года на блокпостах Харькова кинологи 5 Слобожанской бригады «Скиф» НГУ обнаружили и изъяли у правонарушителей:

— огнестрельного оружия различных типов — 19 ед.

— отдельных деталей огнестрельного оружия различных типов — 1 шт.

— патронов различных калибров — 23664 шт.

— гранат — 134 шт.

— запалов — 72 шт.

— взрывчатых веществ различных видов — 2160 г

— взрывных устройств — 285 шт.

— наркотических веществ — 741 г.

— наркотических средств — 13 г.

«По каждому случаю на место происшествия выезжали следственно-оперативные группы Национальной полиции Украины. По фактам нарушения действующего законодательства Украины возбуждено 21 уголовное дело по ст. 263 УКУ и 24 уголовных дела по ст. 309 УКУ», – добавили в НГУ.