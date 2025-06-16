На Харьковщине РФ применяет тактику Первой мировой войны – что это значит
О том, что россияне, которые атакуют в Харьковской области, изменили тактику ведения боевых действий, рассказал в эфире нацмарафона заместитель командира 2 механизированного батальона 3 ОШБр боец с позывным «Друг Фриц».
«Мы видим изменения в российской тактике. Они очень довольно начали использовать тактику Первой мировой войны. Поднимают своих пехотинцев и просто бросают на: «Дойдет — дойдет, не дойдет — ну, и… У нас еще есть там с десяток, второй». Иногда даже сидишь и смотришь на экраны мониторов с наших «птичек». И как они расходуют своих людей, чтобы захватить какой-то клочок нашей земли… В принципе, это новое. Для современной войны это очень новое. Использование такого количества живой силы в никуда», – констатировал военный.
Также он ответил на вопрос ведущего – применяют ли россияне химическое оружие против военных ВСУ, которые держат оборону на Харьковщине.
«С начала создания Третьей штурмовой бригады постоянно используют какие-то химические средства, чтобы бороться с нами, потому что они видят в нас большую угрозу. И не пренебрегают вообще никакими средствами, чтобы нанести нам поражение. Но благодаря государству, благодаря, очень большая благодарность волонтерам, что наши ребята обеспечены всеми необходимыми средствами для того, чтобы сохранить свою жизнь – от бронежилетов до противогазов, до запасных фильтров. Да, используют, но наши ребята втянули противогазы и нормально себя чувствуют», – объяснил боец.
Читайте также: ВСУ: не забываем, что Путин хотел сделать на Харьковщине санитарную зону
Новости по теме:
- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: боец, бои, россияне, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «На Харьковщине РФ применяет тактику Первой мировой войны – что это значит»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 16 июня 2025 в 10:17;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что россияне, которые атакуют в Харьковской области, изменили тактику ведения боевых действий, рассказал боец с позывным «Друг Фриц».".