На Харьковщине РФ применяет тактику Первой мировой войны – что это значит

О том, что россияне, которые атакуют в Харьковской области, изменили тактику ведения боевых действий, рассказал в эфире нацмарафона заместитель командира 2 механизированного батальона 3 ОШБр боец с позывным «Друг Фриц».

«Мы видим изменения в российской тактике. Они очень довольно начали использовать тактику Первой мировой войны. Поднимают своих пехотинцев и просто бросают на: «Дойдет — дойдет, не дойдет — ну, и… У нас еще есть там с десяток, второй». Иногда даже сидишь и смотришь на экраны мониторов с наших «птичек». И как они расходуют своих людей, чтобы захватить какой-то клочок нашей земли… В принципе, это новое. Для современной войны это очень новое. Использование такого количества живой силы в никуда», – констатировал военный.

Также он ответил на вопрос ведущего – применяют ли россияне химическое оружие против военных ВСУ, которые держат оборону на Харьковщине.

«С начала создания Третьей штурмовой бригады постоянно используют какие-то химические средства, чтобы бороться с нами, потому что они видят в нас большую угрозу. И не пренебрегают вообще никакими средствами, чтобы нанести нам поражение. Но благодаря государству, благодаря, очень большая благодарность волонтерам, что наши ребята обеспечены всеми необходимыми средствами для того, чтобы сохранить свою жизнь – от бронежилетов до противогазов, до запасных фильтров. Да, используют, но наши ребята втянули противогазы и нормально себя чувствуют», – объяснил боец.