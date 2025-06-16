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ВСУ: не забываем, что Путин хотел сделать на Харьковщине санитарную зону

Украина 09:25   16.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
ВСУ: не забываем, что Путин хотел сделать на Харьковщине санитарную зону Скриншот

О ситуации в Харьковской области рассказал в эфире нацмарафона Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

«Мы не забываем, что Путин очень мечтал на Харьковском направлении сделать, как он называл, «санитарную зону» или «демилитаризованную зону». Вспоминаем, насколько были и до сих пор происходят серьезные удары противника как ракетами, так и беспилотниками непосредственно по городу Харьков, по гражданскому населению. Но, если мы говорим о борьбе и защите Харьковской области, то действительно, что противник пытается прорваться на Купянском направлении», – сказал Тимочко.

Так, главная цель врага на Купянском направлении – захватить купянск и Купянск-Узловой, уточнил военный. Это позволит ему объединить свои силы. На данный момент позиции ВС РФ разорваны – часть войск находится на правом, а часть – на левом берегу Оскола.

«Видим, что вчера достаточно острые были бои на Волчанском направлении. Знаем, что, по сути, противник пытается прорваться на Лиманском направлении. Итак, можем говорить, что так или иначе вся линия границ и линия фронта, которая пролегает через Харьковскую область, — это одна из самых горячих линий, где противник пытается не просто, скажем, атаковать. Противник пытается перенять стратегическую инициативу и противник пытается восстановить контроль за теми территориями, на которых он был, но ему пришлось в свое время бежать. Конечно, если мы говорим об интенсивности боевых действий на Харьковщине, должны не забывать, что Харьковщина — это сейчас некий своего рода форпост, который сдерживает натиск противника не только на своей территории», – добавил Тимочко.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 16 июня 2025 в 09:25;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации в Харьковской области рассказал в эфире нацмарафона Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.".