ISW: вероятно РФ продвинулась на правом берегу Оскола и на севере от Купянска
О том, что враг захватил новые территории на Харьковщине, рассказали в сводке 16 июня в Институте изучения войны (ISW).
На геолокационных кадрах видно, что россияне оккупировали часть территорий на юго-западе от Красного Первого – территории расположена на севере от Купянска.
«И, вероятно, захватили дополнительные позиции на западном (правом) берегу реки Оскол. 14 и 15 июня российские войска продолжали наступательные операции к северу от Купянска вблизи Каменки, Красного Первого, Кондрашовки и Голубовки, а также к востоку от Купянска вблизи Петропавловки», – уточнили аналитики.
Также враг пытался наступать в районе Волчанска и Старицы, однако безуспешно.
Кроме того, бои шли и на Боровском направлении.
«Российские войска продолжали наступление на север от Боровой в направлении Новоплатоновки, к северо-востоку от Боровой вблизи Загрызово и Новой Кругляковки, а также к юго-востоку от Боровой вблизи Новоегоровки и в направлении Ольговки», – написали в ISW.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, аналитики, институт изучения войны, фронт;
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- • Дата публикации материала: 16 июня 2025 в 07:25;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что враг захватил новые территории на Харьковщине, рассказали в сводке 16 июня в Институте изучения войны (ISW).".