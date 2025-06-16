ISW: вероятно РФ продвинулась на правом берегу Оскола и на севере от Купянска

О том, что враг захватил новые территории на Харьковщине, рассказали в сводке 16 июня в Институте изучения войны (ISW).

На геолокационных кадрах видно, что россияне оккупировали часть территорий на юго-западе от Красного Первого – территории расположена на севере от Купянска.

«И, вероятно, захватили дополнительные позиции на западном (правом) берегу реки Оскол. 14 и 15 июня российские войска продолжали наступательные операции к северу от Купянска вблизи Каменки, Красного Первого, Кондрашовки и Голубовки, а также к востоку от Купянска вблизи Петропавловки», – уточнили аналитики.

Также враг пытался наступать в районе Волчанска и Старицы, однако безуспешно.

Кроме того, бои шли и на Боровском направлении.

«Российские войска продолжали наступление на север от Боровой в направлении Новоплатоновки, к северо-востоку от Боровой вблизи Загрызово и Новой Кругляковки, а также к юго-востоку от Боровой вблизи Новоегоровки и в направлении Ольговки», – написали в ISW.