По Купянску били из РСЗО и БпЛА: пострадали три женщины (фото)
Три человека пострадали в результате ударов по Купянску Харьковской области из РСЗО и БпЛА.
Дополнено в 20:38. По данным областной прокуратуры, около 11:30 ВС РФ сбросили на город ФАБ-500. Повреждены по меньшей мере десять частных жилых домов.
Ориентировочно в 15:00 российский FPV-дрон ударил по Купянску. Две женщины в возрасте 62 и 27 лет получили острую реакцию на стресс. У последней также диагностировали тупую травму живота.
В 15:15 российские военные обстреляли город из РСЗО «Град». Поврежден дом, 70-летняя женщина получила взрывное ранение.
19:02. Россияне обстреливали город днем 15 июня, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Поврежден частный дом. 70-летнюю местную жительницу доставили в больницу со взрывными ранениями. Еще у двух женщин 27 и 62 лет острая реакция на стресс.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака БпЛА, купянск, обстрелы, рсзо;
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- • Дата публикации материала: 15 июня 2025 в 20:38;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три человека пострадали в результате ударов по Купянску Харьковской области из РСЗО и БпЛА.".