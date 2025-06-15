По Купянску били из РСЗО и БпЛА: пострадали три женщины (фото)

Три человека пострадали в результате ударов по Купянску Харьковской области из РСЗО и БпЛА.

Дополнено в 20:38. По данным областной прокуратуры, около 11:30 ВС РФ сбросили на город ФАБ-500. Повреждены по меньшей мере десять частных жилых домов.

Ориентировочно в 15:00 российский FPV-дрон ударил по Купянску. Две женщины в возрасте 62 и 27 лет получили острую реакцию на стресс. У последней также диагностировали тупую травму живота.

В 15:15 российские военные обстреляли город из РСЗО «Град». Поврежден дом, 70-летняя женщина получила взрывное ранение.

19:02. Россияне обстреливали город днем 15 июня, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Поврежден частный дом. 70-летнюю местную жительницу доставили в больницу со взрывными ранениями. Еще у двух женщин 27 и 62 лет острая реакция на стресс.