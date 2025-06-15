Какие объекты атакуют россияне на Харьковщине, проанализировали в ХОВА (видео)

Директор департамента гражданской защиты Харьковской ОВА Иван Сокол рассказал в эфире нацмарафона, какие объекты чаще всего атаковали военные РФ в течение последнего месяца.

«Если анализировать последний месяц, то, по моему мнению, это объекты критической инфраструктуры, объекты, которые в себе объединяют даже среди белого дня большое количество людей. Там, где традиционно находится днем большое количество гражданского населения. Если мы говорим о «Шахедах» и ракетах, то это также критическая инфраструктура, где вообще никакого намека на пребывание военных нет. Также очень много фактов имеем, что обстрелы ведутся по многоквартирным домам и по территории, где находится традиционно много гражданских», — сказал Сокол.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»