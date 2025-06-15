Четыре авиаракеты запустили военные РФ по Харьковщине — Синегубов
Фото: Елена Нагорная
Без пострадавших в результате обстрелов прошли сутки на Харьковщине, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.
Военные РФ выпустили по Харьковской области четыре неуправляемые авиационные ракеты.
В Купянске поврежден частный дом.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, обстрелы, Олег Синегубов;
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- • Дата публикации материала: 15 июня 2025 в 08:59;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Без пострадавших в результате обстрелов прошли сутки на Харьковщине, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.".