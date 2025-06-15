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Четыре авиаракеты запустили военные РФ по Харьковщине — Синегубов

Происшествия 08:59   15.06.2025
Елена Нагорная
Четыре авиаракеты запустили военные РФ по Харьковщине — Синегубов Фото: Елена Нагорная

Без пострадавших в результате обстрелов прошли сутки на Харьковщине, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.

Военные РФ выпустили по Харьковской области четыре неуправляемые авиационные ракеты.

В Купянске поврежден частный дом.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 15 июня 2025 в 08:59;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Без пострадавших в результате обстрелов прошли сутки на Харьковщине, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.".