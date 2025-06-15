Россияне атаковали в направлении Липцев на севере от Харькова — Генштаб ВСУ
Восемь российских атак зафиксировали на Харьковском и Купянском направлениях в течение минувших суток, сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.
На Харьковском направлении противник трижды наступал в направлении населенных пунктов Липцы и Красное Первое.
На Купянском направлении было пять атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмы в районах населенных пунктов Кондрашовка, Петропавловка и в направлении Голубовки и Новоплатоновки.
На Лиманском направлении, которое охватывает части трех областей, противник атаковал 21 раз, в частности в направлении Ольговки и Нового Мира на Харьковщине.
Всего за минувшие сутки потери РФ в Украине составили 1170 человек. Также украинские воины обезвредили шесть боевых бронированных машин, 33 артиллерийские системы, РСЗО, средство противовоздушной обороны, 123 БпЛА, 89 единиц автомобильной и единицу специальной техники.
Читайте также: ISW: где на Харьковщине наступали ВС РФ и удалось ли им продвинуться
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, новости Харькова, фронт;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Россияне атаковали в направлении Липцев на севере от Харькова — Генштаб ВСУ»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 15 июня 2025 в 08:29;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Восемь российских атак зафиксировали на Харьковском и Купянском направлениях в течение минувших суток, сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.".