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Россияне атаковали в направлении Липцев на севере от Харькова — Генштаб ВСУ

Фронт 08:29   15.06.2025
Елена Нагорная
Россияне атаковали в направлении Липцев на севере от Харькова — Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Восемь российских атак зафиксировали на Харьковском и Купянском направлениях в течение минувших суток, сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.

На Харьковском направлении противник трижды наступал в направлении населенных пунктов Липцы и Красное Первое.

На Купянском направлении было пять атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмы в районах населенных пунктов Кондрашовка, Петропавловка и в направлении Голубовки и Новоплатоновки.

На Лиманском направлении, которое охватывает части трех областей, противник атаковал 21 раз, в частности в направлении Ольговки и Нового Мира на Харьковщине.

Всего за минувшие сутки потери РФ в Украине составили 1170 человек. Также украинские воины обезвредили шесть боевых бронированных машин, 33 артиллерийские системы, РСЗО, средство противовоздушной обороны, 123 БпЛА, 89 единиц автомобильной и единицу специальной техники.

Читайте также: ISW: где на Харьковщине наступали ВС РФ и удалось ли им продвинуться

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 15 июня 2025 в 08:29;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Восемь российских атак зафиксировали на Харьковском и Купянском направлениях в течение минувших суток, сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.".