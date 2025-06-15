Россияне атаковали в направлении Липцев на севере от Харькова — Генштаб ВСУ

Восемь российских атак зафиксировали на Харьковском и Купянском направлениях в течение минувших суток, сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.

На Харьковском направлении противник трижды наступал в направлении населенных пунктов Липцы и Красное Первое.

На Купянском направлении было пять атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмы в районах населенных пунктов Кондрашовка, Петропавловка и в направлении Голубовки и Новоплатоновки.

На Лиманском направлении, которое охватывает части трех областей, противник атаковал 21 раз, в частности в направлении Ольговки и Нового Мира на Харьковщине.

Всего за минувшие сутки потери РФ в Украине составили 1170 человек. Также украинские воины обезвредили шесть боевых бронированных машин, 33 артиллерийские системы, РСЗО, средство противовоздушной обороны, 123 БпЛА, 89 единиц автомобильной и единицу специальной техники.