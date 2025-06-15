ISW: где на Харьковщине наступали ВС РФ и удалось ли им продвинуться
Российские военные 14 июня не имели продвижения ни на одном из направлений в Харьковской области, информирует американский Институт изучения войны (ISW).
Так, не имели продвижения россияне на севере Харьковской области, где атаковали в районах Липцев и Волчанска. По данным аналитиков, на этом направлении в частности действуют операторы БпЛА российского чеченского батальона имени шейха Мансура.
На Купянском направлении военные РФ атаковали возле Каменки, Красного Первого, Западного, Кондрашовки, Голубовки, Степовой Новоселовки и Песчаного.
«Военнослужащий украинской бригады, действующей на Купянском направлении, сообщил, что российские войска продолжают ежедневные пехотные атаки, полагаясь на легкие транспортные средства и мотоциклы. Военнослужащий отметил, что войска РФ до сих пор не установили переправы через Оскол и пытаются переправляться на БМП, но не могут из-за глубины реки и течения. Военный сообщил, что российские войска все чаще пытаются переправиться через реку на лодках или с помощью веревок. Российский источник утверждал, что неустановленные подразделения Воздушно-космических сил России нанесли удар по украинскому мостовому переходу через реку Оскол в районе Купянска-Узлового», — цитирует источники ISW.
Военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что подразделения российской 27-й мотострелковой бригады (1-я гвардейская танковая армия, Московский военный округ) наступают в районах населенных пунктов Двуречная, Путниково, Западное, Дорошевка и Кондрашовка.
На Боровском направлении ВС РФ наступали в районах Богуславки, Новой Кругляковки, Новоплатоновки, Загрызово и Сергеевки.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, институт изучения войны, новости Харькова, фронт;
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- • Дата публикации материала: 15 июня 2025 в 07:51;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские военные 14 июня не имели продвижения ни на одном из направлений в Харьковской области, информирует американский Институт изучения войны (ISW).".