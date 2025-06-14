Неделя без сна в Харькове, новая тактика «Шахедов» — обзор фронта (видео)

Харьков «кошмарят» «Шахеды». Вернулись КАБы. В день самого массированного удара по городу погибли 11 человек. Почему так много БпЛА преодолевают противовоздушную оборону и долетают до города. Потери РФ на фронте превысили 1 миллион. Главные события войны в Харьковской области за неделю — в обзоре МГ «Объектив».

Кратко о ситуации на фронте

С начала недели враг активизировался на Купянском направлении. Генштаб ВСУ в сводках стабильно информировал о более десяти боях в сутки. Главные события разворачивались на плацдарме, который враг образовал еще зимой на правом берегу реки Оскол. Это отразилось на карте боевых действий проекта DeepState. 12 июня аналитики заявили, что российские захватчики полностью оккупировали Двуречную. До этого часть населенного пункта была обозначена как «серая» зона. Также продвижение у россиян, по данным DeepState, есть в сторону сел Долгенькое и Западное. Еще раньше аналитики сообщали о появлении группы россиян в селе Кондрашовка вблизи Купянска. На прошлой неделе за нее уже шли активные боевые действия, подтверждали в ХОВА. А 8 июня россияне всунули флаг в поселке. Однако в DeepState, ссылаясь на данные украинских защитников с места, отметили: в центральную часть села прорвалась группа оккупантов именно с целью создать впечатление захвата населенного пункта. Логистику им перерезали, этот анклав – в окружении. Военный аналитик «Информационного сопротивления» Константин Машовец отметил, что враг завязал бои с целью закрепиться в Кондрашовке. По его оценке, захватчики смогли захватить пограничное село Строевка в Купянском районе и продвинуться в этом районе в среднем на километр. Однако есть и положительные новости. Так Машовец сообщает, что ВСУ удалось восстановить контроль над территорией Агрегатного завода в Волчанске и частью ближайшего квартала. На Лиманском направлении – рядом с админграницей Харьковской области защитники контратаковали и отбросили россиян в полукилометре от села Карповка Донецкой области. Институт изучения войны, опираясь на геолокационные кадры, сообщил, что Силы обороны отразили позиции к северу от села Лозовая.

Самый массированный удар и неделя без сна в Харькове

Террор Харькова усиливается. В прошлые выходные город пережил самый массированный воздушный удар за время войны. Харьковчане, не выезжавшие из города с момента полномасштабного вторжения, сошлись в оценках, что такой ужасной ночью, как 7 июня, еще не бывало. В тот день в городе погибли 11 человек – трое в своих домах, шесть – на предприятии в Киевском районе, еще двое – на детской железной дороге. Пострадали около 40 харьковчан.

«Такой мощный обстрел, который мы имели: «Шахедами», КАБами, всем чем угодно. Как следствие, вспыхнул пожар, который продолжался несколько дней. И я благодарю сегодня всех работников ГСЧС, наших коммунальных служб, которые круглосуточно работали, чтобы потушить этот пожар. Там был такой материал, из которого изготавливают нить, полипропиленовую нить, и он очень тяжел был в тушении этого пожара», — рассказывал мэр Харькова Игорь Терехов.

В тот день россияне впервые за длительное время сбросили на Харьков КАБы: четыре утром – по зданию того же предприятия, которое атаковали «Шахеды». Еще четыре – вечером, по зоне отдыха в центре города.

В течение недели у Харькова были дни «тревожной тишины» и ночи очередных ударов. С каждым разом террористы все больше переходили к прицельным обстрелам жилых домов.

11 июня в Харькове погибли четыре человека: двое на месте, еще двое умерли в ожоговой реанимации, пострадали около 60 харьковчан.

«Эта ночь была ужасной. Харьков атаковали массированно около 15 «Шахедов». Они ударили в рекордные одну, максимум две минуты. 11 локаций, три попадания по жилым домам, в результате таких попаданий 60 человек у нас получили ранения», — рассказал глава ХОВА Олег Синегубов.

12 июня в Харькове пострадали 19 человек.

«Снова Харьков находится под обстрелом. Это были «Шахеды», было попадание 12 «Шахедов» в трех районах города Харькова. Один, к счастью, не разорвался. У нас очень серьезное разрушение по жилым домам, было попадание в территорию школы, территорию детского сада», — информировал мэр Игорь Терехов.

Новая тактика: ПВО не достает «Шахеды»

Самым распространенным вопросом, который задавали в течение недели пользователи харьковских соцсетей, стало: почему столько «Шахедов» одолевают ПВО и долетают до Харькова. И это при том, что отчаянная стрельба мобильных групп была слышна по всем районам – и в пригороде, и в городе. Беспилотники летят выше, чем достают имеющиеся средства противовоздушной обороны, объясняют в ВСУ.

«Враг сейчас в нашей зоне ответственности использует разнообразную тактику. Но обычно это высота примерно 3000 метров. Это слишком высоко для любого ПВО, тех огневых средств, которые у нас есть. Но часто они меняются, они заходят либо очень низко, либо очень высоко. Если очень низко, то системы РЛС их не выявляют. Выявить противника мы можем даже на высоте 3000 метров, но по такой цели мы не эффективно отработаем. Оптимальная высота, чтобы нам лучше работать, это обычно от 1000 метров до 1500 – это эффективность будет максимальна нашего расчета», – объяснял главный сержант батареи зенитного полка им. генерал-хорунжего Николая Капустянского Евгений Кравченко.

Официальный представитель Воздушных сил ВСУ в это время называет в целом работу ПВО в стране эффективной. Но прифронтовому Харькову традиционно не везет: его россияне бьют, потому что могут.

«Эффективность противовоздушной обороны есть, но собственно массированность атак дронами – она продолжается и, к сожалению, часто встречающиеся прифронтовые территории… Собственно акцентирует враг по этим регионам поражение своими средствами воздушного нападения. В этом случае беспилотники. Это уже далеко не первая атака на этот областной центр. Было раньше, помните, что пол года и год назад частые удары ракетами С-300 – Харьков тоже страдал от таких нападений. Сейчас они, конечно, уменьшились, но враг прибегает к массированным атакам именно ударными БпЛА», — рассказывал спикер ВС ВСУ Юрий Игнат.

Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона уверял: над усилением ПВО работают 24/7, но подробности раскрывать нельзя.

Потери РФ на фронте превысили 1 миллион

Пока россияне убивают в Украине гражданских и уничтожают многоэтажки, Силы обороны ликвидируют воинов вражеской армии. 12 июня, по данным Генштаба ВСУ, потери врага на фронте превысили один миллион человек – ранеными и убитыми.