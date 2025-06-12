Россияне оккупировали Двуречную на Харьковщине — Deep State
По данным аналитиков проекта Deep State, враг оккупировал поселок в Харьковской области, а также продвинулся возле других населенных пунктов.
Согласно обновленным картам, противник полностью оккупировал Двуречную. Кроме того, россияне продвинулись возле Долгенького. Оба населенных пункта – в Купянском районе.
Также на картах видно, что оккупанты захватили часть территорий возле Западного – села в Купянском районе.
Напомним, в утренней сводке 12 июня аналитики Института изучения войны сообщали, что на Харьковском и Купянском направлениях ситуация неизменна – враг успехов не имеет.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: Deep State, карты, фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 12 июня 2025 в 13:05;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным аналитиков проекта Deep State, враг оккупировал город на Харьковщине, а также продвинулся около других населенных пунктов.".