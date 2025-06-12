Россияне оккупировали Двуречную на Харьковщине — Deep State

По данным аналитиков проекта Deep State, враг оккупировал поселок в Харьковской области, а также продвинулся возле других населенных пунктов.

Согласно обновленным картам, противник полностью оккупировал Двуречную. Кроме того, россияне продвинулись возле Долгенького. Оба населенных пункта – в Купянском районе.

Также на картах видно, что оккупанты захватили часть территорий возле Западного – села в Купянском районе.

Напомним, в утренней сводке 12 июня аналитики Института изучения войны сообщали, что на Харьковском и Купянском направлениях ситуация неизменна – враг успехов не имеет.