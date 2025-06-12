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Россияне оккупировали Двуречную на Харьковщине — Deep State

Украина 13:05   12.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Россияне оккупировали Двуречную на Харьковщине — Deep State

По данным аналитиков проекта Deep State, враг оккупировал поселок в Харьковской области, а также продвинулся возле других населенных пунктов.

Согласно обновленным картам, противник полностью оккупировал Двуречную. Кроме того, россияне продвинулись возле Долгенького. Оба населенных пункта – в Купянском районе.

Также на картах видно, что оккупанты захватили часть территорий возле Западного – села в Купянском районе.

Напомним, в утренней сводке 12 июня аналитики Института изучения войны сообщали, что на Харьковском и Купянском направлениях ситуация неизменна – враг успехов не имеет.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 12 июня 2025 в 13:05;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным аналитиков проекта Deep State, враг оккупировал город на Харьковщине, а также продвинулся около других населенных пунктов.".