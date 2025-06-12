Терехов: на разрушенном предприятии в Харькове нашли тело еще одного погибшего

О том, что происходит на обстрелянном россиянами предприятии в Киевском районе Харькова, рассказал в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.

Городской голова напомнил, что предприятие подверглось масштабному обстрелу – россияне били по нему разным вооружением. На месте «прилетов» возник сильный пожар.

«Вспыхнул пожар, длившийся несколько дней. Я благодарю сегодня всех работников ГСЧС, наших коммунальных служб, которые круглосуточно работали, чтобы потушить этот пожар. Там был такой материал, из которого изготавливают нить, полипропиленовую нить. Из-за этого тяжело было тушить этот пожар. Но, к сожалению, сегодня у нас там 5 человек, которые погибли, уже достали их тела. Еще одно тело мы до сих пор не достали, но уже знаем, где оно находится», – уточнил Терехов.

Таким образом, констатировал мэр, спасателям удалось найти уже шесть погибших сотрудников предприятия.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»