Терехов: на разрушенном предприятии в Харькове нашли тело еще одного погибшего
О том, что происходит на обстрелянном россиянами предприятии в Киевском районе Харькова, рассказал в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.
Городской голова напомнил, что предприятие подверглось масштабному обстрелу – россияне били по нему разным вооружением. На месте «прилетов» возник сильный пожар.
«Вспыхнул пожар, длившийся несколько дней. Я благодарю сегодня всех работников ГСЧС, наших коммунальных служб, которые круглосуточно работали, чтобы потушить этот пожар. Там был такой материал, из которого изготавливают нить, полипропиленовую нить. Из-за этого тяжело было тушить этот пожар. Но, к сожалению, сегодня у нас там 5 человек, которые погибли, уже достали их тела. Еще одно тело мы до сих пор не достали, но уже знаем, где оно находится», – уточнил Терехов.
Таким образом, констатировал мэр, спасателям удалось найти уже шесть погибших сотрудников предприятия.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Напомним, в ночь на 7 июня Харьков пережил самую масштабную воздушную атаку с начала войны. Взрывы звучали беспрерывно два часа подряд — с 3:00 до 5:00. По данным облпрокуратуры, россияне применили более 50 беспилотников, четыре КАБа и ракету. На гражданском предприятии в Киевском районе, которое, по данным начальника ХОВА Олега Синегубова, приняло основной удар — 40 БпЛА, четыре КАБа и ракету, пострадали пятеро сотрудников: три женщины и двое мужчин. Еще шестеро работников, предварительно, оказались заблокированными.
Как информировали в областной прокуратуре, всего в подвальном помещении, полностью разрушенном в результате обстрела, находились шесть работников. Тела трех погибших женщин деблокировали вечером 11 июня из-под завалов гражданского предприятия в Киевском районе Харькова, которое подверглось массированной воздушной атаке военных РФ в ночь на 7 июня. А утром 12 июня мэр Игорь Терехов сообщил, что во время поисково-спасательной операции спасатели нашли еще два тела.
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- • Дата публикации материала: 12 июня 2025 в 13:50;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что происходит на обстрелянном россиянами предприятии в Киевском районе Харькова, рассказал в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.".