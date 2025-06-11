Атака на Харьков 7 июня: из-под завалов предприятия достали тела трех женщин
Тела трех погибших женщин деблокировали вечером 11 июня из-под завалов гражданского предприятия в Киевском районе Харькова, которое подверглось массированной воздушной атаке военных РФ в ночь на 7 июня.
Как информируют в областной прокуратуре, всего в подвальном помещении, которое было полностью разрушено в результате обстрела, находились шесть работников. На данный момент деблокированы тела трех женщин — 48, 46 и 50 лет.
Количество погибших в результате масштабной российской атаки на Харьков в ночь на 7 июня возросло до шести.
Мероприятия по поиску еще трех пропавших сотрудников предприятия продолжаются.
Напомним, в ночь на 7 июня Харьков пережил самую масштабную воздушную атаку с начала войны. Взрывы звучали беспрерывно два часа подряд — с 3:00 до 5:00. По данным облпрокуратуры, россияне применили более 50 беспилотников, четыре КАБа и ракету. На гражданском предприятии в Киевском районе, которое, по данным начальника ХОВА Олега Синегубова, приняло основной удар — 40 БпЛА, четыре КАБа и ракету, пострадали пятеро сотрудников: три женщины и двое мужчин. Еще шестеро работников, предварительно, оказались заблокированными.
Владельцем атакованного производства оказался Андрей Дидик. В 2015 году российские наемники, устроив теракт возле Дворца спорта в Харькове, убили его 15-летнего сына Даню. Через десять лет россияне еще и разрушили социальный бизнес Андрея. Он сообщил: в течение 27 лет предприятие производило различные орехи, семена и сухофрукты. Подавляющее большинство сотрудников — люди с инвалидностью. Российские удары полностью уничтожили производственное здание, оборудование и сырье.
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- • Дата публикации материала: 11 июня 2025 в 21:45;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Тела трех погибших женщин деблокировали вечером 11 июня из-под завалов гражданского предприятия в Киевском районе Харькова.".