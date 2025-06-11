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Субботний террор Харькова: еще одно тело нашли на предприятии – Терехов

Происшествия 13:31   11.06.2025
Виктория Яковенко
Субботний террор Харькова: еще одно тело нашли на предприятии – Терехов

На предприятии в Киевском районе, которое пострадало в результате атаки 7 июня, спасатели обнаружили еще одно тело, сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.

Сейчас продолжаются работы по его деблокированию, добавил городской голова.

«Одно тело, найденное вчера на предприятии в Киевском районе, уже деблокировано. Под завалами могут находиться еще тела людей. Так что поисковая операция продолжается», — отметил Терехов.

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Напомним, в ночь на 7 июня Харьков пережил самую масштабную воздушную атаку с начала войныВзрывы звучали беспрерывно два часа подряд —  с 3:00 до 5:00. По данным облпрокуратуры, россияне применили более 50 беспилотников, четыре КАБа и ракету. В результате обстрела погибли трое людей, пострадавших – 21, среди них двое детей. На гражданском предприятии в Киевском районе, которое, по данным начальника ХОВА Олега Синегубова, приняло основной удар — 40 БпЛА, четыре КАБа и ракету, пострадали пятеро сотрудников: три женщины и двое мужчин. Еще шестеро работников, предварительно, оказались заблокированными.

Владельцем атакованного производства оказался Андрей Дидик. В 2015 году российские наемники, устроив теракт возле Дворца спорта в Харькове, убили его 15-летнего сына Даню. Через десять лет россияне еще и разрушили социальный бизнес Андрея. Он сообщил: в течение 27 лет предприятие производило различные орехи, семена и сухофрукты. Подавляющее большинство сотрудников — люди с инвалидностью. Российские удары полностью уничтожили производственное здание, оборудование и сырье.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 11 июня 2025 в 13:31;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На предприятии в Киевском районе, которое пострадало в результате атаки 7 июня, спасатели обнаружили еще одно тело, сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.".