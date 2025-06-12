Еще два тела достали из-под завалов разрушенного предприятия в Харькове
Сегодня, 12 июня, на пострадавшем предприятии в Киевском районе Харькова спасатели обнаружили тела четвертого и пятого погибших.
Дополнено в 10:15. Спасатели изъяли тело пятого человека из-под завалов гражданского предприятия в Киевском районе Харькова, сообщает глава ХОВА Олег Синегубов.
«Сегодня утром также деблокировано тело четвертой жертвы российской атаки по этому предприятию. Поисково-спасательные мероприятия продолжаются», — уточнил глава ХОВА.
В Харьковской областной прокуратуре уточнили, что двое погибших — мужчины.
09:46. «Проводятся мероприятия по его изъятию. Поисковые работы продолжаются», – сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Около 09:45 мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что «буквально сейчас достали из-под завалов тело четвертого человека».
Напомним, тела трех погибших женщин деблокировали вечером 11 июня из-под завалов гражданского предприятия в Киевском районе Харькова, которое подверглось массированной воздушной атаке военных РФ в ночь на 7 июня.
Как информировали в областной прокуратуре, всего в подвальном помещении, полностью разрушенном в результате обстрела, находились шесть работников.
В ночь на 7 июня Харьков пережил самую масштабную воздушную атаку с начала войны. Взрывы звучали беспрерывно два часа подряд — с 3:00 до 5:00. По данным облпрокуратуры, россияне применили более 50 беспилотников, четыре КАБа и ракету. На гражданском предприятии в Киевском районе, которое, по данным начальника ХОВА Олега Синегубова, приняло основной удар — 40 БпЛА, четыре КАБа и ракету, пострадали пятеро сотрудников: три женщины и двое мужчин. Еще шестеро работников, предварительно, оказались заблокированными.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, нашли, новости Харькова, преприятие, тело;
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- • Дата публикации материала: 12 июня 2025 в 10:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 12 июня, на пострадавшем предприятии в Киевском районе Харькова спасатели обнаружили тело четвертого и пятого погибших.".