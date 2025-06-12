Еще два тела достали из-под завалов разрушенного предприятия в Харькове

Сегодня, 12 июня, на пострадавшем предприятии в Киевском районе Харькова спасатели обнаружили тела четвертого и пятого погибших.

Дополнено в 10:15. Спасатели изъяли тело пятого человека из-под завалов гражданского предприятия в Киевском районе Харькова, сообщает глава ХОВА Олег Синегубов.

«Сегодня утром также деблокировано тело четвертой жертвы российской атаки по этому предприятию. Поисково-спасательные мероприятия продолжаются», — уточнил глава ХОВА.

В Харьковской областной прокуратуре уточнили, что двое погибших — мужчины.

09:46. «Проводятся мероприятия по его изъятию. Поисковые работы продолжаются», – сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Около 09:45 мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что «буквально сейчас достали из-под завалов тело четвертого человека».

Напомним, тела трех погибших женщин деблокировали вечером 11 июня из-под завалов гражданского предприятия в Киевском районе Харькова, которое подверглось массированной воздушной атаке военных РФ в ночь на 7 июня.

Как информировали в областной прокуратуре, всего в подвальном помещении, полностью разрушенном в результате обстрела, находились шесть работников.

В ночь на 7 июня Харьков пережил самую масштабную воздушную атаку с начала войны. Взрывы звучали беспрерывно два часа подряд — с 3:00 до 5:00. По данным облпрокуратуры, россияне применили более 50 беспилотников, четыре КАБа и ракету. На гражданском предприятии в Киевском районе, которое, по данным начальника ХОВА Олега Синегубова, приняло основной удар — 40 БпЛА, четыре КАБа и ракету, пострадали пятеро сотрудников: три женщины и двое мужчин. Еще шестеро работников, предварительно, оказались заблокированными.