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Выросло количество пострадавших после атаки на Харьков, комментарий Терехова

Происшествия 11:07   12.06.2025
Виктория Яковенко
Выросло количество пострадавших после атаки на Харьков, комментарий Терехова Фото: ГУНП в Харьковской области

Количество пострадавших в результате ночной атаки БпЛА на Харьков постоянно возрастает. 

Дополнено в 11:07. Количество пострадавших выросло до 18, среди них пять мужчин, девять женщин и четыре ребенка, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Дополнено в 09:19. Уже известно о 16 пострадавших в результате ночной атаки БпЛА на Харьков, сообщают в Харьковской областной прокуратуре.

По данным следствия, враг бил по городу ориентировочно с 1:40 до 3:10. Под ударами находились три района города.

В Салтовском районе зафиксировали попадания по многоэтажке. Повреждено более 10 автомобилей. Все пострадавшие – именно здесь.

Из-за ударов российских БпЛА в Шевченковском районе города повреждены две школы, детский сад и остекление в домах.

В Слободском районе вражеский беспилотник попал в магазин: помещение разрушено.

удар по Харькову
Фото: Харьковская областная прокуратура
удар по Харькову
Фото: Харьковская областная прокуратура
удар по Харькову
Фото: Харьковская областная прокуратура
удар по Харькову
Фото: Харьковская областная прокуратура

Дополнено в 08:19. В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщают уже о 15 пострадавших в результате ночных ударов по городу.

07:37. По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, среди пострадавших – четверо детей 2, 12, 16 и 17 лет. 2-летнего мальчика госпитализировали.

Следователи возбудили уголовные производства по статье 438 (военные преступления) УКУ.

удар по Харькову
Фото: ГУНП в Харьковской области
удар по Харькову
Фото: ГУНП в Харьковской области
удар по Харькову
Фото: ГУНП в Харьковской области

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщает, что тяжелых пострадавших нет.

«Есть средней степени тяжести. Мы имеем три очень серьезных попадания возле жилых домов, кроме этого разбит магазин. Сегодня очень серьезный разлет. Пострадали три района, и действительно, если взять разлет, расстояние, то оно очень большое», — отметил мэр.

Видео: пресс-служба Харьковского городского совета

Напомним, враг атаковал Харьков беспилотниками с 01:37 до 03:08. Было 11 попаданий, еще один «Шахед» не взорвался. «Прилеты» зафиксировали в трех районах – Шевченковском, Слободском и Салтовском. Под обстрелы попали дома, учебные заведения, детские сады и инфраструктура. Повреждены десятки автомобилей, выбиты стекла в школах и домах. Среди пострадавших – четыре ребенка.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 июня 2025 в 11:07;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Количество пострадавших в результате ночной атаки БпЛА на Харьков постоянно возрастает. ".