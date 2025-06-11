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15 «Шахедов» ударили по Харькову за две минуты – Синегубов о новой тактике

Общество 15:35   11.06.2025
Виктория Яковенко
15 «Шахедов» ударили по Харькову за две минуты – Синегубов о новой тактике Скриншот

Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона рассказал, как ночью враг атаковал беспилотниками Харьков.

«Эта ночь была ужасной. Харьков атаковали массированно около 15 «Шахедов», они ударили за рекордные одну, максимум две минуты. 11 локаций. Наши СОУ анализируют эту ситуацию. Враг меняет тактику. Сначала он значительно увеличил высоту «Шахедов», они поначалу двигаются 4-5 тысяч метров и перед самой целью начинают резко понижаться. Враг придумывает новые тактики, чтобы достигать своей цели. А цель у него – это уничтожение гражданских предприятий, бизнеса Харькова, а также, к сожалению, жилищного фонда и наших гражданских людей», — отметил Синегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, атака на город началась 11 июня около 00:30. Мэр Игорь Терехов написал, что Харьков – под ударами БпЛА. В Основянском районе дроны попали по частным домам, в Слободском – зафиксировали «прилет» по многоэтажке, на местах обстрелов начались пожары. Известно, что более 60 людей пострадали, среди них – семь детей. Погибших – трое.

Читайте также: Атака БпЛА на Харьков: в каком состоянии пострадавшие, сообщили медики (видео)

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 11 июня 2025 в 15:35;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона рассказал, как ночью враг атаковал беспилотниками Харьков.".