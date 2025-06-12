Новости Харькова — главное 12 июня: атака БпЛА, DeepState о захвате Двуречной

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

22:20

Итоги суток в видеодайджесте

22:16

Шестое тело деблокировали из-под завалов гражданского предприятия в Киевском районе Харькова, которое подверглось массированной воздушной атаке в ночь на 7 июня

«Поисковая операция, которая длилась несколько последних дней, закончена», — информирует мэр Игорь Терехов.

19:00

На Золочев в 17:17 россияне сбросили три КАБа

Как сообщил МГ «Объектив» председатель Золочевской ПВА Виктор Коваленко, ранения получили две женщины 41 и 70 лет и 52-летний мужчина. У 11-летнего мальчика и 66-летней женщины — острая реакция на стресс. Предварительно, два частных дома разрушены и еще 28 повреждены, уничтожена машина.

Как рассказали в облуправлении ГСЧС, 11-летний мальчик вместе с мамой оказался под обломками полуразрушенного погреба. Спасатели и полицейские оперативно достали их из-под завалов и передали медикам.

Фото Виктора Коваленко

18:20

Троллейбус №7 возобновляет работу в Харькове

С 13 июня четыре троллейбуса с автономным ходом будут курсировать от разворотного круга «Восточный» до станции метро «Армейская». Цель — улучшить перевозки жителей микрорайонов ХТЗ, Восточный и Рогань, сообщили в мэрии.

Еще один троллейбус с автономным ходом добавится на маршрут №45 (разворотный круг «Ул. 12 Апреля» — разворотный круг «Роганский»).

Также прекращается работа временных автобусных маршрутов №7, 45 и временного троллейбусного маршрута №7 (разворотный круг «Ул. 12 Апреля» — ст. м. «Армейская»).

Кроме того, будет временно прекращена работа троллейбуса №52. Вместо него будет курсировать временный автобус №53е: ул. 12 Апреля — пр. Героев Харькова — ул. Роганская — ул. 92-й Бригады — ул. Зубарева — разворотный круг «759 микрорайон».

17:35

DeepState: какие возможности открывает перед военными РФ захват Двуречной

«Противник очень давно осуществлял давление на Двуречную, просачивался постоянно пехотой в глубину и со временем овладел населенным пунктом, на который нацелился с самого начала», — констатировали аналитики.

Поселок важен для противника потому, объясняют в DeepState, что в нем можно устроить опорный пункт с возможностью накапливать пехоту и другие ресурсы для дальнейших продвижений.

Военным РФ удалось подобраться вплотную к селу Долгенькое, продолжают аналитики, но дальнейших успехов они не имеют. Так же и в направлении Фиголевки, которую россияне неоднократно пытались захватить.

«Основной ресурс врага — пехота и дроны. Не оставляют они также попытки перетаскивать через Оскол технику, но пока не очень успешно. Хотя со временем увеличение дистанции может дать о себе знать и они все же смогут ее затягивать на другой берег», — добавили в DeepState.

16:45

Жестоко убил пару и пытался взорвать их дом: какой приговор получил мужчина

События разворачивались 1 мая 2021 года на улице Соборности (тогда – Дружбы Народов). На тот момент убийца был еще студентом. Он договорился со своими друзьями – 24-летней девушкой и 29-летним парнем о встрече у них дома. Погибшие были парой, уточнили в прокуратуре.

«Убийца заранее договорился с приятелями о встрече и пришел к ним в гости не с пустыми руками — с собой у него был нож и строительные перчатки. Злоумышленник уговорил хозяина квартиры сходить за водой, и когда тот вышел из дома, напал на подругу с ножом. Всего он нанес девушке не менее 26 ударов в разные части тела – от полученных ранений она скончалась на месте», – пишут правоохранители.

Когда хозяин квартиры вернулся – парень накинулся и на него. Позже на теле погибшего специалисты нашли 30 колотых ран. После чего убийца решил уничтожить улики – включил газ и развел костер, надеясь, что произойдет взрыв. Однако не учел, что духовой шкаф оснащен автоматическим отключением газа. Квартира уцелела.

Свою вину обвиняемый отрицал и утверждал, что между погибшими возникла ссора, во время которой погибший убил свою девушку. Однако подтверждений этого правоохранители так и не нашли.

В итоге суд приговорил парня к пожизненному заключению с конфискацией имущества.

14:55

Терехов: на разрушенном предприятии в Харькове нашли тело еще одного погибшего

Городской голова Игорь Терехов напомнил, что предприятие подверглось масштабному обстрелу – россияне били по нему разным вооружением. На месте «прилетов» возник сильный пожар.

«Вспыхнул пожар, длившийся несколько дней. Я благодарю сегодня всех работников ГСЧС, наших коммунальных служб, которые круглосуточно работали, чтобы потушить этот пожар. Там был такой материал, из которого изготавливают нить, полипропиленовую нить. Из-за этого тяжело было тушить этот пожар. Но, к сожалению, сегодня у нас там 5 человек, которые погибли, уже достали их тела. Еще одно тело мы до сих пор не достали, но уже знаем, где оно находится», – уточнил Терехов.

Таким образом, констатировал мэр, спасателям удалось найти уже шесть погибших сотрудников предприятия.

13:07

Россияне оккупировали Двуречную на Харьковщине — Deep State

По данным аналитиков проекта Deep State, враг оккупировал поселок в Харьковской области, а также продвинулся возле других населенных пунктов.

Согласно обновленным картам, противник полностью оккупировал Двуречную. Кроме того, россияне продвинулись возле Долгенького. Оба населенных пункта – в Купянском районе.

Также на картах видно, что оккупанты захватили часть территорий возле Западного – села в Двуречанском районе.

11:09

Количество пострадавших в результате атаки БпЛА на Харьков выросло до 18

Среди них пять мужчин, девять женщин и четыре ребенка, сообщает Харьковская областная прокуратура.

10:26

Спасатели достали тело пятого человека из-под завалов гражданского предприятия в Киевском районе Харькова

«Сегодня утром также деблокировано тело четвертой жертвы российской атаки по этому предприятию. Поисково-спасательные мероприятия продолжаются», — сообщает глава ХОВА Олег Синегубов.

В Харьковской областной прокуратуре уточнили, что двое погибших — мужчины.

09:49

Четвертое тело достали из-под завалов разрушенного предприятия в Харькове

«Сегодня, 12 июня, на предприятии в Киевском районе Харькова спасатели обнаружили тело четвертого погибшего. Проводятся мероприятия по его изъятию. Поисковые работы продолжаются», – сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Около 09:45 мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что «буквально сейчас достали из-под завалов тело четвертого человека».

09:21

Уже известно о 16 пострадавших в результате ночной атаки БпЛА на Харьков

По данным Харьковской областной прокуратуры, враг бил по городу ориентировочно с 1:40 до 3:10. Под ударами находились три района города.

В Салтовском районе зафиксировали попадания по многоэтажке. Повреждено более 10 автомобилей. Все пострадавшие – именно здесь.

Из-за ударов российских БпЛА в Шевченковском районе города повреждены две школы, детский сад и остекление в домах.

В Слободском районе вражеский беспилотник попал в магазин: помещение разрушено.

09:08

За сутки на Харьковщине – 16 пострадавших. Били КАБы, НАР и БпЛА

В течение суток под вражескими ударами находились Харьков и девять населенных пунктов области. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, 15 человек пострадали в областном центре, 40-летний мужчина — в селе Заречное.

В целом по региону противник применил: две неуправляемые авиационные ракеты, шесть КАБов, 16 БпЛА типа «Шахед», 15 БпЛА типа «Герань-2», БпЛА типа «Ланцет», БпЛА типа «Молния», два FPV-дроны и БпЛА типа «Куб».

«В городе Харьков повреждены 11 многоквартирных домов, частный дом, 12 автомобилей, две школы, ясли-сад, фитнес клуб, супермаркет, два магазина, складское помещение. В Купянском районе поврежден многоквартирный дом, частный дом, хозяйственное сооружение. В Изюмском районе повреждены здания сельскохозяйственного предприятия. В Чугуевском районе поврежден частный дом. В Богодуховском районе повреждены четыре частных дома, хозяйственные постройки, здание амбулатории, электросети», — уточнил Синегубов.

08:15

Авиаудары и не менее 14 атак: утренняя сводка Генштаба ВСУ

За прошедшие сутки враг наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Лютовка, Петровка, Волчанск и Охримовка Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

На Харьковском направлении украинские войска отбили атаку врага в направлении Охримовки.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 13 атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах населенных Степовой Новоселовки, Загрызово и в направлении Песчаного, Новоплатоновки.

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза. Военные РФ атаковали в районах ряда населенных пунктов, среди которых Ольговка, Степное, Новый Мир и Андреевка Харьковской области.

07:42

Уже известно о 14 пострадавших в результате ночной атаки БпЛА на Харьков

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, среди пострадавших – четверо детей 2, 12, 16 и 17 лет. 2-летнего мальчика госпитализировали.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщает, тяжелых пострадавших нет.

«Есть средней степени тяжести. Мы имеем три очень серьезных попадания возле жилых домов, кроме этого разбит магазин. Сегодня очень серьезный разлет. Пострадали три района, и действительно, если взять разлет, расстояние, то оно очень большое», — отметил мэр.

Видео: пресс-служба Харьковского городского совета

06:51

Еще фото после ночной атаки БпЛА на Харьков показали в ГУ ГСЧС в Харьковской области

По данным спасателей, в результате «прилетов» горели жилые здания, магазин, легковые автомобили и трава.

06:01

Враг атаковал Харьков БпЛА с 01:37 до 03:08. Зафиксировано 11 попаданий, еще один «Шахед» не взорвался. По состоянию на утро известно о 12 пострадавших, среди которых – четыре ребенка

«Под обстрелы попали жилые районы, учебные заведения, детские сады, инфраструктура. Повреждены десятки автомобилей, выбиты стекла в школах и домах», — сообщает мэр города Игорь Терехов.

Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что травмы разной степени тяжести получили 2-летний мальчик, 12-летняя девочка, 16-летняя и 17-летняя девочка.

По его данным, в Шевченковском районе попадание произошло в землю на территории учебного заведения. Также зафиксировано попадание БпЛА типа Герань-2 в землю. В результате падения обломков вражеского беспилотника горела трава на площади 100 м. кв.

В Слободском районе в результате обстрела загорелся магазин на площади 200 м. кв.

В Салтовском районе из-за попадания БпЛА возле жилой многоэтажки вспыхнули гражданские автомобили. Кроме того, БпЛА попал в крышу технического этажа 9-этажного жилого здания — возник пожар. На крыше складского помещения обнаружили неразорванный БпЛА.

Видео: Харьковская областная прокуратура

04:00

По Харькову армия РФ ночью нанесла 12 ударов — Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что ночью по городу нанесли 12 ударов. Один из «Шахедов» не сдетонировал. Пострадавших — уже 11, среди них не менее четырех детей. Все — жители Салтовского района.

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03:36

В Харькове прозвучала серия взрывов, мэр сообщил о «прилетах» в трех районах города

В Харькове, начиная с 01:37, прозвучала серия взрывов. Город атаковали «Шахеды». Мэр Игорь Терехов сообщил о «прилетах» в трех районах: Шевченковском, Салтовском и Слободском. В Салтовском один из БпЛА ударил в крышу многоэтажки, второй, по предварительным данным, — по фитнес-клубу неподалеку. Известно о двух пострадавших — девочках 12 и 16 лет, у них — острая реакция на стресс. Следом мэр сообщил об ударе в нескольких метрах от еще одной многоэтажке, там также есть пострадавшие, последствия уточняют.

В Шевченковском районе удар пришелся по детскому саду во дворе многоэтажек.