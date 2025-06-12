Жестоко убил пару и пытался взорвать их дом: какой приговор получил мужчина

Подробности жестокого убийства в Харькове рассказали в областной прокуратуре. По данным правоохранителей, злоумышленник – 25-летний мужчина.

События разворачивались 1 мая 2021 года на улице Соборности (тогда – Дружбы Народов). На тот момент убийца был еще студентом. Он договорился со своими друзьями – 24-летней девушкой и 29-летним парнем о встрече у них дома. Погибшие были парой, уточнили в прокуратуре.

«Убийца заранее договорился с приятелями о встрече и пришел к ним в гости не с пустыми руками — с собой у него был нож и строительные перчатки. Злоумышленник уговорил хозяина квартиры сходить за водой, и когда тот вышел из дома, напал на подругу с ножом. Всего он нанес девушке не менее 26 ударов в разные части тела – от полученных ранений она скончалась на месте», – пишут правоохранители.

Когда хозяин квартиры вернулся – парень накинулся и на него. Позже на теле погибшего специалисты нашли 30 колотых ран.

«Когда потерпевший перестал подавать признаки жизни, убийца пальцем уже мертвой девушки разблокировал ее телефон и через онлайн-банкинг перевел на свою карточку деньги с ее счета – чуть меньше 9 тыс. гривен. Мобильные устройства своих жертв злоумышленник также забрал себе», – отметили в прокуратуре.

Но и на этом убийца не остановился. Он решил уничтожить улики – включил газ и развел костер, надеясь, что произойдет взрыв. Однако не учел, что духовой шкаф оснащен автоматическим отключением газа. Квартира уцелела.

«2 мая мать убитого забеспокоилась, потому что ее сын не отвечал на звонки. Женщина собственными ключами отперла квартиру и увидела тела пострадавших, после чего вызвала правоохранителей. На следующий день убийца был задержан», – передают правоохранители.

Свою вину обвиняемый отрицал и утверждал, что между погибшими возникла ссора, во время которой погибший убил свою девушку. Однако подтверждений этого правоохранители так и не нашли.

В итоге суд приговорил парня к пожизненному заключению с конфискацией имущества.