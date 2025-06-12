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Сидел за грабежи, а потом пошел воевать: оккупанта будут судить за убийство

Украина 16:00   12.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Сидел за грабежи, а потом пошел воевать: оккупанта будут судить за убийство

Подозреваемый – 21-летний россиянин Андрей Куликов, который ранее отбывал наказание в РФ за разбои и грабежи. Вскоре после того, как парень расстрелял гражданских на оккупированных территориях, его взяли в плен во время боев на Купянском направлении, пишет пресс-секретарь облуправления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Фигурант дела – бывший заключенный, который «сидел» в РФ за грабежи и разбои. Прямо из тюрьмы его мобилизировали. А в октябре 2024 года, во время оккупации одного из населенных пунктов Купянского района, россиянин убил двух гражданских.

«В тот день Куликов вместе с сообщником заключил в тюрьму двух местных жителей, которые помогали односельчанину эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию. Как установило расследование, оккупанты пытались «выбить» из пострадавших информацию о местах дислокации украинских войск. Не получив сведений, Куликов из своего автомата в упор расстрелял двух мужчин прямо в доме их односельчанина», – пишут в СБУ.

Правоохранители установили, что оккупант выстрелил в жертв восемь раз. От полученных травм они погибли на месте. В СБУ отметили: во время допроса военный ВС РФ признался, что командование регулярно отдает подобные приказы – убивать жителей оккупированных территорий.

На данный момент военному уже вручили подозрение, а обвинительный акт передали в суд. Парню грозит пожизненное заключение.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 12 июня 2025 в 16:00;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подозреваемый – 21-летний россиянин Андрей Куликов, который отбывал наказание в РФ за разбои и грабежи. ".