«Дерзкие нарушения ПДД»: копы показали, как Tesla рассекала на «красный» 📹

Видео, на котором водители игнорируют ПДД, опубликовали в облуправлении Патрульной полиции в Харьковской области.

Копы отметили: героев видео уже нашли и выписали им штрафы.

«На днях полицейские разыскали и привлекли к ответственности водителей автомобилей Volkswagen и Tesla, проехавших на запретный красный сигнал светофора. В обоих случаях граждан составили административные постановления по ч. 2 ст. 122 (Проезд на запрещающий сигнал светофора) КУоАП», – отметили патрульные.

Разыскали и составили админпротокол копы и на водителя Haval.

«Который не выполнил требования дорожного знака 5.18 «Направление движения по полосе» и совершил движение прямо из полосы поворота налево», – добавили правоохранители.

Видео: Патрульная полиция Харьковской области