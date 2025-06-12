«Дерзкие нарушения ПДД»: копы показали, как Tesla рассекала на «красный» 📹
Видео, на котором водители игнорируют ПДД, опубликовали в облуправлении Патрульной полиции в Харьковской области.
Копы отметили: героев видео уже нашли и выписали им штрафы.
«На днях полицейские разыскали и привлекли к ответственности водителей автомобилей Volkswagen и Tesla, проехавших на запретный красный сигнал светофора. В обоих случаях граждан составили административные постановления по ч. 2 ст. 122 (Проезд на запрещающий сигнал светофора) КУоАП», – отметили патрульные.
Разыскали и составили админпротокол копы и на водителя Haval.
«Который не выполнил требования дорожного знака 5.18 «Направление движения по полосе» и совершил движение прямо из полосы поворота налево», – добавили правоохранители.
Видео: Патрульная полиция Харьковской области
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: авто, копы, патрульна поліція, тесла;
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- • Дата публикации материала: 12 июня 2025 в 15:02;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Видео, на котором водители игнорируют ПДД, опубликовали в облуправлении Патрульной полиции в Харьковской области.".