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Завтра в Харькове и области будет опасно – о чем предупреждают людей

Общество 14:35   12.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Завтра в Харькове и области будет опасно – о чем предупреждают людей

Об опасной погоде предупреждают жителей Харьковской области в Региональном центре по гидрометеорологии. 

По данным синоптиков, сильные порывы ветра ожидаются на Харьковщине завтра, 13 июня.

«Днем 13 июня по городу и по области ожидаются порывы ветра, 15 — 20 м/с.», – передают в Региональном центре.

Также в городе и области будет объявлен первый, желтый уровень опасности.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 12 июня 2025 в 14:35;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об опасной погоде предупреждают жителей Харьковской области в Региональном центре по гидрометеорологии. ".