Завтра в Харькове и области будет опасно – о чем предупреждают людей

Об опасной погоде предупреждают жителей Харьковской области в Региональном центре по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, сильные порывы ветра ожидаются на Харьковщине завтра, 13 июня.

«Днем 13 июня по городу и по области ожидаются порывы ветра, 15 — 20 м/с.», – передают в Региональном центре.

Также в городе и области будет объявлен первый, желтый уровень опасности.