Завтра в Харькове и области будет опасно – о чем предупреждают людей
Об опасной погоде предупреждают жителей Харьковской области в Региональном центре по гидрометеорологии.
По данным синоптиков, сильные порывы ветра ожидаются на Харьковщине завтра, 13 июня.
«Днем 13 июня по городу и по области ожидаются порывы ветра, 15 — 20 м/с.», – передают в Региональном центре.
Также в городе и области будет объявлен первый, желтый уровень опасности.
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- Категории: Общество, Погода, Харьков; Теги: ветер, погода, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 12 июня 2025 в 14:35;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об опасной погоде предупреждают жителей Харьковской области в Региональном центре по гидрометеорологии. ".