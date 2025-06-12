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В Харькове до 15 июня будет перекрыта улица – где и почему

Общество 12:45   12.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
В Харькове до 15 июня будет перекрыта улица – где и почему Фото: ХГС

Как уточнили в мэрии, в Харькове перекрыли улицу Зерновую.

Движение транспорта на улице Зерновой возле перекрестка с улицей Морозова будет запрещено до 17:00 15 июня.

«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с проведением ремонтных работ на электросетях», – передают в Харьковском горсовете.

Объехать перекрытый участок можно по прилегающим улицам – Морозова, Сергея Тимошенко и пр.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 12 июня 2025 в 12:45;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как уточнили в мэрии, в Харькове перекрыли улицу Зерновую.".