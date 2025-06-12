В Харькове до 15 июня будет перекрыта улица – где и почему

Как уточнили в мэрии, в Харькове перекрыли улицу Зерновую.

Движение транспорта на улице Зерновой возле перекрестка с улицей Морозова будет запрещено до 17:00 15 июня.

«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с проведением ремонтных работ на электросетях», – передают в Харьковском горсовете.

Объехать перекрытый участок можно по прилегающим улицам – Морозова, Сергея Тимошенко и пр.