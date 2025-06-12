В Харькове до 15 июня будет перекрыта улица – где и почему
Фото: ХГС
Как уточнили в мэрии, в Харькове перекрыли улицу Зерновую.
Движение транспорта на улице Зерновой возле перекрестка с улицей Морозова будет запрещено до 17:00 15 июня.
«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с проведением ремонтных работ на электросетях», – передают в Харьковском горсовете.
Объехать перекрытый участок можно по прилегающим улицам – Морозова, Сергея Тимошенко и пр.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ремонт дороги, транспорт, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 12 июня 2025 в 12:45;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как уточнили в мэрии, в Харькове перекрыли улицу Зерновую.".