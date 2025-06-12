Есть ли в Харькове дефицит общественного транспорта после ударов РФ – Терехов

В эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов прокомментировал последствия последнего налета вражеских БпЛА на город, а также ответил, хватает ли областному центру транспорта.

«В общественном транспорте нужна помощь всегда, потому что его не хватает. С начала войны очень много было повреждено общественного транспорта в Харькове. Разбиты автобусы, троллейбусы, трамваи. Хочу сказать, что мы сейчас восстанавливаем один из маршрутов трамваев, очень необходимый для горожан, для харьковчан. Что касается общественного транспорта, то, к сожалению, было повреждено 18 троллейбусов при том обстреле и сейчас повреждено 9 троллейбусов. Да, мы уже некоторые отремонтировали и запустили на маршруты, но есть определенный дефицит. Я благодарю сегодня наших международных партнеров, которые поддерживают нас», — сказал Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

По данным городского головы, в результате ночных ударов БпЛА в Харькове пострадали 40 жилых домов. Разбит магазин, повреждены детсад, школа, троллейбусная остановка и контактная сеть (ее уже восстановили).

«Что касается дома, возле которого было попадание «Шахеда», действительно очень серьезное разрушение есть. Не работают сейчас три лифта, и мы делаем все возможное, чтобы один лифт запустить, потому что это очень большая многоэтажка и очень тяжело подниматься людям на свои этажи. Кроме того, работают все коммунальные службы. Мы возобновим до конца дня электроснабжение, потому что попадание было таким, что волна разнесла трансформаторную подстанцию, которая расположена возле этого дома. Кроме этого, попадание «Шахеда» было в лифтовую шахту. Что касается людей, за помощью обратилось 18 человек, из которых четыре ребенка. И сейчас в больнице находятся четыре человека, среди которых 2-летний ребенок, у него есть ранения головы», – рассказал мэр.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»