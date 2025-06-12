Авиаудары и не менее 14 атак: утренняя сводка Генштаба ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
За прошедшие сутки враг наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Лютовка, Петровка, Волчанск и Охримовка Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.
На Харьковском направлении украинские войска отбили атаку врага в направлении Охримовки.
На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 13 атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах населенных Степовой Новоселовки, Загрызово и в направлении Песчаного, Новоплатоновки.
На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза. Военные РФ атаковали в районах ряда населенных пунктов, среди которых Ольговка, Степное, Новый Мир и Андреевка Харьковской области.
Читайте также: Защититься от российских дронов: что придумали бойцы, воюющие в Волчанске
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, война, Генштаб ВСУ, купянское направление, фронт, Харьковское направление;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Авиаудары и не менее 14 атак: утренняя сводка Генштаба ВСУ»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 12 июня 2025 в 08:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки враг наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Лютовка, Петровка, Волчанск и Охримовка Харьковской области".