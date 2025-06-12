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Авиаудары и не менее 14 атак: утренняя сводка Генштаба ВСУ

Фронт 08:12   12.06.2025
Виктория Яковенко
Авиаудары и не менее 14 атак: утренняя сводка Генштаба ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки враг наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Лютовка, Петровка, Волчанск и Охримовка Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

На Харьковском направлении украинские войска отбили атаку врага в направлении Охримовки.

атаки Харьковщина
Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 13 атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах населенных Степовой Новоселовки, Загрызово и в направлении Песчаного, Новоплатоновки.

атаки Харьковщина
Фото: Генштаб ВСУ

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза. Военные РФ атаковали в районах ряда населенных пунктов, среди которых Ольговка, Степное, Новый Мир и Андреевка Харьковской области.

атаки Харьковщина
Фото: Генштаб ВСУ

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 июня 2025 в 08:12;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки враг наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Лютовка, Петровка, Волчанск и Охримовка Харьковской области".