Авиаудары и не менее 14 атак: утренняя сводка Генштаба ВСУ

За прошедшие сутки враг наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Лютовка, Петровка, Волчанск и Охримовка Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

На Харьковском направлении украинские войска отбили атаку врага в направлении Охримовки.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 13 атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах населенных Степовой Новоселовки, Загрызово и в направлении Песчаного, Новоплатоновки.

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза. Военные РФ атаковали в районах ряда населенных пунктов, среди которых Ольговка, Степное, Новый Мир и Андреевка Харьковской области.