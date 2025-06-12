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Атака на Харьков 7 июня: на предприятии достали шестое тело, поиски завершены

Происшествия 22:08   12.06.2025
Елена Нагорная
Атака на Харьков 7 июня: на предприятии достали шестое тело, поиски завершены

Шестое тело деблокировали из-под завалов гражданского предприятия в Киевском районе Харькова, которое подверглось массированной воздушной атаке военных РФ в ночь на 7 июня.

«Поисковая операция, которая длилась несколько последних дней, закончена», — информирует мэр Игорь Терехов.

Напомним, в ночь на 7 июня Харьков пережил самую масштабную воздушную атаку с начала войныВзрывы звучали беспрерывно два часа подряд —  с 3:00 до 5:00. По данным облпрокуратуры, россияне применили более 50 беспилотников, четыре КАБа и ракету. На гражданском предприятии в Киевском районе, которое, по данным начальника ХОВА Олега Синегубова, приняло основной удар — 40 БпЛА, четыре КАБа и ракету, пострадали пятеро сотрудников: три женщины и двое мужчин. Еще шестеро работников оказались заблокированными. Тела трех погибших женщин деблокировали вечером 11 июня, а утром 12 июня из-под завалов достали тела двоих мужчин.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 12 июня 2025 в 22:08;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Шестое тело деблокировали из-под завалов гражданского предприятия в Киевском районе Харькова, которое подверглось массированной воздушной атаке военных РФ в ночь на 7 июня.".