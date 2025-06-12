Атака на Харьков 7 июня: на предприятии достали шестое тело, поиски завершены
Шестое тело деблокировали из-под завалов гражданского предприятия в Киевском районе Харькова, которое подверглось массированной воздушной атаке военных РФ в ночь на 7 июня.
«Поисковая операция, которая длилась несколько последних дней, закончена», — информирует мэр Игорь Терехов.
Напомним, в ночь на 7 июня Харьков пережил самую масштабную воздушную атаку с начала войны. Взрывы звучали беспрерывно два часа подряд — с 3:00 до 5:00. По данным облпрокуратуры, россияне применили более 50 беспилотников, четыре КАБа и ракету. На гражданском предприятии в Киевском районе, которое, по данным начальника ХОВА Олега Синегубова, приняло основной удар — 40 БпЛА, четыре КАБа и ракету, пострадали пятеро сотрудников: три женщины и двое мужчин. Еще шестеро работников оказались заблокированными. Тела трех погибших женщин деблокировали вечером 11 июня, а утром 12 июня из-под завалов достали тела двоих мужчин.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака БпЛА, завали, загиблі, Игорь Терехов, новости Харькова, погибшие;
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- • Дата публикации материала: 12 июня 2025 в 22:08;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Шестое тело деблокировали из-под завалов гражданского предприятия в Киевском районе Харькова, которое подверглось массированной воздушной атаке военных РФ в ночь на 7 июня.".