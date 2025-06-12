Две ночи масштабных «прилетов» БпЛА по Харькову: как устраняют последствия 📹

По меньшей мере 54 здания были повреждены в Салтовском, Слободском и Шевченковском районах Харькова в результате атаки БпЛА в ночь на 12 июня.

В четырех домах были повреждены конструктивные элементы. В общем выбито 829 окон и повреждено 265 стекол балконов, 24 двери и 12 кровель, сообщили в пресс-службе горсовета.

По состоянию на 17:00 коммунальщики закрыли около 90% всех контуров, а также аварийно отремонтировали три кровли. Кроме того, специалисты КСП «Харьковгорлифт» возобновили работу трех лифтов в 24-этажном доме на улице Познанской.

Как рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, демонтаж аварийных конструкций 24-этажки и магазина уже завершен.

Продолжаются аварийно-восстановительные работы на месте попадания БпЛА в пятиэтажку в Слободском районе в ночь на 11 июня.

«Для ликвидации завалов и аварийности искореженных конструкций была применена тяжелая инженерная техника и группа верхолазов ГСЧС. Работы проводились на крыше дома и верхних этажах, которые были повреждены взрывом. Также спасатели зачистили периметр вокруг дома от строительного мусора», — рассказали в ГСЧС.

Напомним, 18 человек пострадали в результате налета «Шахедов» на Харьков в ночь на 12 июня. Среди них — четыре ребенка. Двухлетнего мальчика госпитализировали — у него резаная рана головы. Всего по городу ударили 12 БпЛА, сообщил мэр Игорь Терехов, один из этих «Шахедов» упал без детонации. «Прилеты» были в трех районах: Салтовском, Шевченковском и Слободском. Больше всего досталось Салтовке. Там один из беспилотников упал рядом со знаменитым «советским небоскребом» — 24-этажкой. Именно здесь пострадали люди — у большинства острая реакция на стресс. В Шевченковском районе «Шахеды» повредили две школы, детский сад и остекление в домах. В Слободском беспилотник попал в магазин: помещение разрушено.

Также напомним, 17 «Шахедов» ударили по Харькову около 0:30 11 июня. «Прилеты» были по 11 локациям. В Слободском районе БпЛА попал в пятиэтажку, пылали более 15 квартир на трех этажах. В Основянском районе одновременно прилетело по нескольким частным домам — и также возникли пожары. По подсчетам мэра Игоря Терехова, всего повреждено более сотни домов, выбито почти 2 тысячи окон. Пострадали объекты городской инфраструктуры: кладбище и троллейбусное депо, повреждены девять троллейбусов. Кроме того, прилетело по гражданскому предприятию. Сразу погибли два человека: мужчина 66 лет и 47-летняя женщина. Впоследствии в больнице от тяжелых ожогов скончались 65-летний мужчина и его 59-летняя жена. Всего от российских ударов пострадали около 60 человек, среди них — семеро детей.