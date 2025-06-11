Жертв ночной атаки на Харьков уже четыре: жена скончалась вслед за мужем

59-летняя женщина, которая после атаки БпЛА на Харьков в ночь на 11 июня находилась в больнице в тяжелом состоянии, умерла. Она была женой 65-летнего мужчины, скончавшегося утром в ожоговом центре.

«Только что стало известно о смерти еще одного человека, получившего ранения в результате сегодняшнего ночного обстрела. Утром в больнице умер ее муж, а сейчас и она, его жена», — сообщил мэр Игорь Терехов.

Напомним, 17 «Шахедов» ударили по Харькову около 0:30 11 июня. «Прилеты» были по 11 локациям. В Слободском районе БпЛА попал в пятиэтажку, пылали более 15 квартир на трех этажах. В Основянском районе одновременно прилетело по нескольким частным домам — и также возникли пожары. По подсчетам мэра Игоря Терехова, всего повреждено более сотни домов, выбито почти 2 тысячи окон. Пострадали объекты городской инфраструктуры: кладбище и троллейбусное депо, повреждены девять троллейбусов. Кроме того, прилетело по гражданскому предприятию.

Сразу погибли два человека: мужчина 66 лет и 47-летняя женщина. Впоследствии в больнице от тяжелых ожогов скончался 65-летний мужчина. Всего от российских ударов пострадали около 60 человек, среди них — семеро детей. И. о. меддиректора больницы, куда доставляли раненых, Константин Лобойко сообщил: ночью привезли 14 пациентов, в том числе троих детей. В основном у людей осколочные ранения стеклом.