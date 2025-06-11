Харьков атаковали БпЛА: попадания в пятиэтажку и частные дома, есть жертвы
Около 0:30 11 июня Харьков атаковали 17 БпЛА. В Слободском районе беспилотник попал в пятиэтажку — там возник пожар, а в Основянском районе горят частные дома. Известно об одном погибшем человеке и по меньшей мере десятерых пострадавших.
Дополнено в 1:45. По двум районам города ударили 17 БпЛА.
Дополнено в 1:23. Стало известно об одном погибшем человеке и по меньшей мере десятерых пострадавших в результате атаки БпЛА на Харьков.
В пятиэтажном доме в Слободском районе горят более 15 квартир. Есть пострадавшие. Еще по одному адресу попадания под завалами могут быть люди.
Дополнено в 1:01. Предварительно, один из БпЛА попал в пятиэтажку в Слободском районе. Пожар охватил с третьего по последний этаж.
В Основянском районе удары пришлись по нескольким частным домам, на местах попаданий также пожар.
0:46. Мэр Игорь Терехов сообщил, что город под атакой БпЛА.
По его данным, зафиксированы удары, предварительно, по Основянскому району. На месте одного из попаданий пожар.
Вскоре мэр уточнил, что в одном из районов, предварительно, зафиксированы удары по многоквартирным и частным домам.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака БпЛА, взрывы, Игорь Терехов, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 11 июня 2025 в 01:45;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 0:30 11 июня Харьков атаковали 17 БпЛА.".