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Авиаудар по Золочеву на Харьковщине — мальчика с мамой достали из-под завалов

Происшествия 18:56   12.06.2025
Елена Нагорная
Авиаудар по Золочеву на Харьковщине — мальчика с мамой достали из-под завалов Фото Виктора Коваленко

Удару КАБами подвергся 12 июня поселок Золочев Богодуховского района Харьковской области.

В результате обстрела пострадали пять человек, среди которых 11-летний мальчик, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.

В 17:17 авиация РФ скинула на Золочев три КАБа, сообщил МГ «Объектив» председатель Золочевской ПВА Виктор Коваленко.

Ранения получили две женщины 41 и 70 лет и 52-летний мужчина. У 11-летнего мальчика и 66-летней женщины — острая реакция на стресс. Предварительно, два частных дома разрушены и еще 28 повреждены, уничтожена машина.

Как рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 11-летний мальчик вместе с мамой оказался под обломками полуразрушенного погреба. Спасатели и полицейские оперативно достали их из-под завалов и передали медикам.

Фото Виктора Коваленко
Фото Виктора Коваленко
Фото Виктора Коваленко

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, около 10:00 российский FPV-дрон ударил по приграничному поселку Тимофеевка Золочевской громады. 59-летний мужчина получил ранения. В состоянии средней тяжести его госпитализировали. Поврежден дом.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 12 июня 2025 в 18:56;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Удару КАБами подвергся 12 июня поселок Золочев Богодуховского района Харьковской области.".