Live
  • Пт 13.06.2025
  • Харьков  +10°С
  • USD 41.49
  • EUR 48.08

DeepState: какие возможности открывает перед военными РФ захват Двуречной

Фронт 17:25   12.06.2025
Елена Нагорная
DeepState: какие возможности открывает перед военными РФ захват Двуречной Карта DeepState

Проект DeepState, который ранее сообщил о занятии россиянами поселка Двуречная Купянского района Харьковской области, прокомментировал эту информацию.

«Противник очень давно осуществлял давление на Двуречную, просачивался постоянно пехотой в глубину и со временем овладел населенным пунктом, на который нацелился с самого начала», — констатировали аналитики.

Поселок важен для россиян потому, объясняют в DeepState, что в нем можно устроить опорный пункт с возможностью накопления пехоты и других ресурсов для дальнейших продвижений.

Военным РФ удалось подобраться вплотную к селу Долгенькое, продолжают аналитики, но дальнейших успехов они не имеют. Так же и в направлении Фиголевки, которую россияне неоднократно пытались захватить.

«Основной ресурс врага — пехота и дроны. Не оставляют они также попытки перетаскивать через Оскол технику, но пока не очень успешно. Хотя со временем увеличение дистанции может дать о себе знать и они же все таки смогут ее затягивать на другой берег», — добавили в DeepState.

Напомним, в утренней сводке 12 июня аналитики Института изучения войны (ISW) сообщали, что на Харьковском и Купянском направлениях ситуация неизменна – противник успехов не имеет.

Читайте также: «Враг пытается сделать все, чтобы Купянска не существовало» — Канашевич

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Новости Харькова — главное 12 июня: атака БпЛА, DeepState о захвате Двуречной
Новости Харькова — главное 12 июня: атака БпЛА, DeepState о захвате Двуречной
12.06.2025, 22:20
Прогноз погоды в Харькове и области на 13 июня: похолодает, дождь, шквалы
Прогноз погоды в Харькове и области на 13 июня: похолодает, дождь, шквалы
12.06.2025, 19:54
Гроза и шквалы: в Харькове и области объявили штормовое предупреждение
Гроза и шквалы: в Харькове и области объявили штормовое предупреждение
12.06.2025, 18:20
DeepState: какие возможности открывает перед военными РФ захват Двуречной
DeepState: какие возможности открывает перед военными РФ захват Двуречной
12.06.2025, 17:25
Харьковский зоопарк разыграет подарки в честь своего 130-летия: условия акции
Харьковский зоопарк разыграет подарки в честь своего 130-летия: условия акции
12.06.2025, 20:59
Атака на Харьков 7 июня: на предприятии достали шестое тело, поиски завершены
Атака на Харьков 7 июня: на предприятии достали шестое тело, поиски завершены
12.06.2025, 22:08

Новости по теме:

16:42
Анклав россиян в окружении в селе Харьковской области – DeepState
07:05
«Была попытка забежать в село»: что происходит возле Строевки на Харьковщине
11:51
Враг продвинулся вблизи Харьковской области — DeepState
08:54
Аналитики фиксировали продвижение ВС РФ у Волчанска: что говорят в ВСУ (видео)
14:55
DeepState сообщает о продвижении РФ на Купянщине: карта

Вы читали новость: «DeepState: какие возможности открывает перед военными РФ захват Двуречной»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 12 июня 2025 в 17:25;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Проект DeepState, который ранее сообщил о занятии россиянами поселка Двуречная Купянского района Харьковской области, прокомментировал эту информацию.".