DeepState: какие возможности открывает перед военными РФ захват Двуречной
Проект DeepState, который ранее сообщил о занятии россиянами поселка Двуречная Купянского района Харьковской области, прокомментировал эту информацию.
«Противник очень давно осуществлял давление на Двуречную, просачивался постоянно пехотой в глубину и со временем овладел населенным пунктом, на который нацелился с самого начала», — констатировали аналитики.
Поселок важен для россиян потому, объясняют в DeepState, что в нем можно устроить опорный пункт с возможностью накопления пехоты и других ресурсов для дальнейших продвижений.
Военным РФ удалось подобраться вплотную к селу Долгенькое, продолжают аналитики, но дальнейших успехов они не имеют. Так же и в направлении Фиголевки, которую россияне неоднократно пытались захватить.
«Основной ресурс врага — пехота и дроны. Не оставляют они также попытки перетаскивать через Оскол технику, но пока не очень успешно. Хотя со временем увеличение дистанции может дать о себе знать и они же все таки смогут ее затягивать на другой берег», — добавили в DeepState.
Напомним, в утренней сводке 12 июня аналитики Института изучения войны (ISW) сообщали, что на Харьковском и Купянском направлениях ситуация неизменна – противник успехов не имеет.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: DeepState, двуречная, новости Харькова, окупація;
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- • Дата публикации материала: 12 июня 2025 в 17:25;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Проект DeepState, который ранее сообщил о занятии россиянами поселка Двуречная Купянского района Харьковской области, прокомментировал эту информацию.".