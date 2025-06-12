DeepState: какие возможности открывает перед военными РФ захват Двуречной

Проект DeepState, который ранее сообщил о занятии россиянами поселка Двуречная Купянского района Харьковской области, прокомментировал эту информацию.

«Противник очень давно осуществлял давление на Двуречную, просачивался постоянно пехотой в глубину и со временем овладел населенным пунктом, на который нацелился с самого начала», — констатировали аналитики.

Поселок важен для россиян потому, объясняют в DeepState, что в нем можно устроить опорный пункт с возможностью накопления пехоты и других ресурсов для дальнейших продвижений.

Военным РФ удалось подобраться вплотную к селу Долгенькое, продолжают аналитики, но дальнейших успехов они не имеют. Так же и в направлении Фиголевки, которую россияне неоднократно пытались захватить.

«Основной ресурс врага — пехота и дроны. Не оставляют они также попытки перетаскивать через Оскол технику, но пока не очень успешно. Хотя со временем увеличение дистанции может дать о себе знать и они же все таки смогут ее затягивать на другой берег», — добавили в DeepState.

Напомним, в утренней сводке 12 июня аналитики Института изучения войны (ISW) сообщали, что на Харьковском и Купянском направлениях ситуация неизменна – противник успехов не имеет.