Троллейбус №7 возобновляет работу в Харькове: это скажется на других маршрутах

Троллейбусный маршрут №7 — от разворотного круга «Восточный» до станции метро «Армейская» — возобновляет работу с 13 июня. Цель — улучшить перевозки жителей микрорайонов ХТЗ, Восточный и Рогань.

На маршрут выпустят четыре троллейбуса с автономным ходом, сообщили в департаменте строительства и дорожного хозяйства горсовета.

Еще один троллейбус с автономным ходом добавится на маршрут №45 (разворотный круг «Ул. 12 Апреля» — разворотный круг «Роганский»).

Также прекращается работа временных автобусных маршрутов №7, 45 и временного троллейбусного маршрута №7 (разворотный круг «Ул. 12 Апреля» — ст. м. «Армейская»).

Кроме того, будет временно прекращена работа троллейбуса №52. Вместо него будет курсировать временный автобус №53е: ул. 12 Апреля — пр. Героев Харькова — ул. Роганская — ул. 92-й Бригады — ул. Зубарева — разворотный круг «759 микрорайон».