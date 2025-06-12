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Троллейбус №7 возобновляет работу в Харькове: это скажется на других маршрутах

Транспорт 17:57   12.06.2025
Елена Нагорная
Троллейбус №7 возобновляет работу в Харькове: это скажется на других маршрутах

Троллейбусный маршрут №7 — от разворотного круга «Восточный» до станции метро «Армейская» — возобновляет работу с 13 июня. Цель — улучшить перевозки жителей микрорайонов ХТЗ, Восточный и Рогань.

На маршрут выпустят четыре троллейбуса с автономным ходом, сообщили в департаменте строительства и дорожного хозяйства горсовета.

Еще один троллейбус с автономным ходом добавится на маршрут №45 (разворотный круг «Ул. 12 Апреля» — разворотный круг «Роганский»).

Также прекращается работа временных автобусных маршрутов №7, 45 и временного троллейбусного маршрута №7 (разворотный круг «Ул. 12 Апреля» — ст. м. «Армейская»).

Кроме того, будет временно прекращена работа троллейбуса №52. Вместо него будет курсировать временный автобус №53е: ул. 12 Апреля — пр. Героев Харькова — ул. Роганская — ул. 92-й Бригады — ул. Зубарева — разворотный круг «759 микрорайон».

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Автор: Елена Нагорная
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  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Троллейбусный маршрут №7 — от разворотного круга «Восточный» до ст. м. «Армейская» — возобновляет работу с 13 июня. ".