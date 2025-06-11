Пожар в здании ТЦК в Харькове: официальная информация — что произошло

Причины пожара, который произошел сегодня в здании одного из РТЦК и СП Харькова, будут установлены после соответствующих экспертиз и расследования правоохранительных органов.

Так пожар, видео которого облетело Telegram-каналы, прокомментировали в Харьковском областном ТЦК и СП.

Отмечается, что личный состав и граждане, которые находились в помещении и на территории РТЦК, были эвакуированы. Подразделения ГСЧС уже локализовали пожар.

В ОТЦК пока не подтверждают сообщения из сети о «поджоге» или «диверсии».

«На месте работает следственно-оперативная группа Национальной полиции. Командование и личный состав областного и районного ТЦК и СП оказывают полное содействие работе правоохранительных органов по установлению причин и возможных предпосылок пожара. Во всех ТЦК и СП Харьковщины принимаются меры по усилению пожарной безопасности и будут проведены соответствующие проверки», — говорится в публикации.

Видео из Telegram-каналов