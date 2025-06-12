За сутки на Харьковщине – 16 пострадавших. Били КАБы, НАР и БпЛА

В течение суток под вражескими ударами находились Харьков и девять населенных пунктов области. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, 15 человек пострадали в областном центре, 40-летний мужчина – в селе Заречное.

Синегубов отметил, что враг атаковал 12 беспилотниками Шевченковский, Салтовский и Слободской районы Харькова.

Напомним, враг атаковал Харьков беспилотниками с 01:37 до 03:08. Было 11 попаданий, еще один «Шахед» не взорвался. «Прилеты» зафиксировали в трех районах – Шевченковском, Слободском и Салтовском. Под обстрелы попали дома, учебные заведения, детские сады и инфраструктура. Повреждены десятки автомобилей, выбиты стекла в школах и домах. Среди пострадавших – четыре ребенка.

В целом по региону противник применил: две неуправляемые авиационные ракеты, шесть КАБов, 16 БпЛА типа «Шахед», 15 БпЛА типа «Герань-2», БпЛА типа «Ланцет», БпЛА типа «Молния», два FPV-дроны и БпЛА типа «Куб».

«В городе Харьков повреждены 11 многоквартирных домов, частный дом, 12 автомобилей, две школы, ясли-сад, фитнес клуб, супермаркет, два магазина, складское помещение. В Купянском районе поврежден многоквартирный дом, частный дом, хозяйственное сооружение. В Изюмском районе повреждены здания сельскохозяйственного предприятия. В Чугуевском районе поврежден частный дом. В Богодуховском районе повреждены четыре частных дома, хозяйственные постройки, здание амбулатории, электросети», — уточнил Синегубов.