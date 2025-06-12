Символическая цифра ко дню РФ: потери врага перевалили за 1 миллион – Генштаб
Потери российских оккупационных войск с начала полномасштабного вторжения достигли одного миллиона человек. Из них более 628 тысяч – только за последние полтора года, сообщает Генштаб ВСУ.
«За 2022 год оккупанты потеряли 106 720 человек (в среднем 340 человек в сутки). За 2023 год потери врага составили 253 290 человек (в среднем 693 человека в сутки). За 2024 год – 430 790 человек (в среднем 1177 человек в сутки). В 2025 году по состоянию на 4 июня потери врага уже превысили 200 000 человек. В среднем в этом году враг терял 1286 человек в сутки», — говорится в сообщении.
В Генштабе отметили, что впервые опубликовали статистику потерь врага 1 марта 2022 года. Тогда было заявлено о 5710 уничтоженных оккупантов и 200 пленных. Подсчет усложнялся высокой интенсивностью боевых действий.
«Среди наиболее результативных дней для Сил обороны Украины стоит отметить: 28 ноября 2024 – за сутки потери оккупантов составили 2030 человек, 19 декабря 2024 – 2200 оккупантов, 29 декабря 2024 – обезврежено 2010 оккупантов», — добавили в Генштабе.
Видео: Генеральный штаб ВСУ
Отметим, что сегодня, 12 июня, страна-агрессор отмечает день России.
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- Категории: Мир, Украина; Теги: ворог, враг, Генштаб ВСУ, миллион, потери;
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- • Дата публикации материала: 12 июня 2025 в 08:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Потери российских оккупационных войск с начала полномасштабного вторжения достигли одного миллиона человек. ".