В Харьков хотели провезти 73 тыс патронов, 250 кг тротила, что еще: данные НГУ

О боеприпасах и оружии, которые пытались незаконно провезти в Харьков в июле, рассказали в 5-ой Слобожанской бригаде «Скиф» НГУ.

Так один из инцидентов произошел 11 июля на блокпосте в Харькове со стороны Чугуева.

«В 20:10 мобильной кинологической группой 5 Слобожанской бригады «Скиф» НГУ был остановлен автомобиль GMC на украинской регистрации под управлением мужчины 21.08.1988 г.р. Во время проверки гвардейский кинолог вместе со служебной собакой Отти обнаружили в салоне указанной машины 55210 патронов калибров 5,45 и 7,62, а также 31 УЗРГМ-2 — унифицированный запал ручной гранаты (модернизированный)», – уточнили военные.

Водитель утверждал, что об оружии ничего не знал – просто вез машину на СТО. Однако нацгвардейцы не поверили мужчине – на место прибыли копы, следственно-оперативная группа, а позже полиция открыла уголовное производство.

Именно трасса Харьков-Чугуев с начала года остается наиболее проблемным направлением, констатировали в НГУ. Ежедневно на этом участке изымают достаточно большое количество нелегального оружия, патронов, взрывчатки и патронов.

«17.07.2025 в 17:00 на указанном блокпосте для проверки был остановлен автомобиль Volkswagen CRAFTER на номерах иностранной регистрации, под управлением мужчины 1994 г.р. Во время проверки старшим кинологом кинологической группы 5 Слобожанской бригады «Скиф» НГУ Анной на позывной Ведьма и ее напарницей — бельгийской овчаркой Наоми на позывной Химера в личных вещах было обнаружено 250 кг тротила», – сообщили нацгвардейцы.

В этом случае также приезжали правоохранители, вскоре открыли и уголовное производство.

В течение июля 2025 года на всех блок-постах Харькова кинологи 5 Слобожанской бригады «Скиф» НГУ изъяли у водителей и пассажиров:

— огнестрельного оружия разных типов – 27 ед.

— патронов разных калибров – 73090 шт.

— гранат разных видов – 37 шт.

— запалов разных видов – 78 шт.

— взрывчатых веществ – 338 958 г.

— взрывных устройств – 577 шт.

— наркотических веществ – 817 г.

«По указанным фактам открыто 67 уголовных производств, из них по ст. 263 УК – 44 шт, и по ст. 309 УКУ – 28 шт.», – добавили в НГУ.