Live
  • Ср 13.08.2025
  • Харьков  +23°С
  • USD 41.43
  • EUR 48.08

В НГУ показали, как отправляли «на концерт Кобзона» врагов на Харьковщине

Украина 10:30   13.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
В НГУ показали, как отправляли «на концерт Кобзона» врагов на Харьковщине Фото: Генштаб ВСУ

Видео, как Силы обороны Украины ликвидируют оккупантов на Двуречанском направлении, опубликовала 5-я Слобожанская бригада «Скиф» НГУ.

В первой части видео бойцы продемонстрировали, как уничтожали позицию россиян на Двуречанском направлении, где находились два врага. Благодаря точным ударам дрона обоих военных РФ ликвидировали, позицию – разрушили.

«Эпизод 2: аэроразведка «Скифов» обнаружила на Двуречанском направлении спрятавшегося в зарослях одного разведчика противника. Один гвардейский FPV-дрон и вопрос решен – разведчик уже на концерте Кобзона. Подтверждение поражения зафиксировано из наблюдательного дрона», – добавили нацгвардейцы.

Видео: 5-я Слобожанская бригада «Скиф» НГУ

Читайте также: «Район обороны Купянска находится под прямой угрозой» – Машовец

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Строительство фортификаций на Харьковщине: подрядчик вернет деньги — почему
Строительство фортификаций на Харьковщине: подрядчик вернет деньги — почему
12.08.2025, 13:40
Новости Харькова — главное 13 августа: тихая ночь, обстрел Подлимана
Новости Харькова — главное 13 августа: тихая ночь, обстрел Подлимана
13.08.2025, 11:02
Сразу на двух направлениях на Харьковщине продвинулись войска РФ – данные ISW
Сразу на двух направлениях на Харьковщине продвинулись войска РФ – данные ISW
13.08.2025, 07:36
Где харьковчане отдыхают за границей и в Украине летом 2025 года
Где харьковчане отдыхают за границей и в Украине летом 2025 года
13.08.2025, 07:32
«Район обороны Купянска находится под прямой угрозой» – Машовец
«Район обороны Купянска находится под прямой угрозой» – Машовец
13.08.2025, 09:50
За семь месяцев 2025 года в Харькове открыли бизнес 6,6 тыс предпринимателей
За семь месяцев 2025 года в Харькове открыли бизнес 6,6 тыс предпринимателей
13.08.2025, 11:20

Новости по теме:

11:09
В Харьков хотели провезти 73 тыс патронов, 250 кг тротила, что еще: данные НГУ
14:19
Ночью над Харьковом сбили «Шахеды» — видео
13:47
Минус шесть БпЛА за пару дней: как уничтожают дроны РФ, что летят на Харьков
11:20
Собаки на страже Харькова: что животные не дали провезти в город
09:44
Детали российского автомата, гранаты: что еще изъяли на блокпостах в Харькове

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «В НГУ показали, как отправляли «на концерт Кобзона» врагов на Харьковщине»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 13 августа 2025 в 10:30;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Видео, как Силы обороны Украины ликвидируют врагов на Двуречанском направлении, опубликовала 5-я Слобожанская бригада «Скиф» НГУ.".