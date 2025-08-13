В НГУ показали, как отправляли «на концерт Кобзона» врагов на Харьковщине
Фото: Генштаб ВСУ
Видео, как Силы обороны Украины ликвидируют оккупантов на Двуречанском направлении, опубликовала 5-я Слобожанская бригада «Скиф» НГУ.
В первой части видео бойцы продемонстрировали, как уничтожали позицию россиян на Двуречанском направлении, где находились два врага. Благодаря точным ударам дрона обоих военных РФ ликвидировали, позицию – разрушили.
«Эпизод 2: аэроразведка «Скифов» обнаружила на Двуречанском направлении спрятавшегося в зарослях одного разведчика противника. Один гвардейский FPV-дрон и вопрос решен – разведчик уже на концерте Кобзона. Подтверждение поражения зафиксировано из наблюдательного дрона», – добавили нацгвардейцы.
Видео: 5-я Слобожанская бригада «Скиф» НГУ
Читайте также: «Район обороны Купянска находится под прямой угрозой» – Машовец
Дата публикации материала: 13 августа 2025 в 10:50
